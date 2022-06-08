Вера в сказку и победу. Лучшие обложки глянцев мая 2022
Среди наиболее распространенных тем – продолжение жизни, борьба с эйджизмом и окончание войны в Украине.
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Фокус выбрал топ-5 лучших обложек влиятельных журналов в мире за последний месяц весны 2022 года.
Elle Бразилия
После ажиотажа вокруг стильной беременности певицы Рианны на арену вышла 40-летняя бразильская модель Адриана Лима. Именно она украсила майский выпуск Elle Бразилия. Знаменитость позировала совершенно обнаженной и с распущенными волосами.
Лима ждет рождения своего третьего ребенка и уже неоднократно ошеломляла публику стильными и откровенными нарядами, в частности на красных дорожках 75-го Каннского кинофестиваля на Лазурном побережье Франции.
Sports Illustrated
Издание Sports Illustrated в мае 2022 украсила 74-летняя мама Илона Маска. Модель и нутрициолог Мэй Маск в очередной раз доказывает, что возраст — не преграда вашим желаниям и фантазиям. Женщина позировала для издания в разных купальниках и с ярким макияжем.
Harper's Bazaar Великобритания
Британское издание Harper's Bazaar посвятило свою новую обложку танцу и изобразило участников королевского балета.
"Всегда немного сюрреалистично выйти за кулисы Королевского оперного театра, как я имел честь делать несколько раз; вы можете вдруг попасть в зачарованный замок или лицом к лицу встретиться с гигантской крысой. Сцена в Студия Fonteyn, где происходит фотосессия Bazaar, более чем удивительна", — отмечают работники глянца.
Vogue Португалия
Местный глянец посвятил майскую обложку сказкам и детству. Фотограф изобразил красивую девушку с листьями и шишками в волосах.
"Проблемы сказок" — так описали новый номер журналисты Vogue Португалия.
Vogue Великобритания 1945
И хоть эта обложка создана более 70 лет назад, она в 2022 не потеряла своей актуальности. Мирное голубое небо без вражеских ракет и авиации – самая прекрасная и желанная картина для каждого украинца.
"Такое долгожданное событие, как окончание Второй мировой войны, не осталось незамеченным. Октябрьская обложка 1945 года британского Vogue стала символом желаемого мира", — пишет украинский Vogue.
Напомним, какие обложки глянцев стали лучшими в апреле 2022. Среди них ярко выражается тема Украины.