Вера в сказку и победу. Лучшие обложки глянцев мая 2022

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Фокус выбрал топ-5 лучших обложек влиятельных журналов в мире за последний месяц весны 2022 года.

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Elle Бразилия

После ажиотажа вокруг стильной беременности певицы Рианны на арену вышла 40-летняя бразильская модель Адриана Лима. Именно она украсила майский выпуск Elle Бразилия. Знаменитость позировала совершенно обнаженной и с распущенными волосами.

Лима ждет рождения своего третьего ребенка и уже неоднократно ошеломляла публику стильными и откровенными нарядами, в частности на красных дорожках 75-го Каннского кинофестиваля на Лазурном побережье Франции.

[ + – ] Адриана Лима на обложке Elle Бразилия

Sports Illustrated

Издание Sports Illustrated в мае 2022 украсила 74-летняя мама Илона Маска. Модель и нутрициолог Мэй Маск в очередной раз доказывает, что возраст — не преграда вашим желаниям и фантазиям. Женщина позировала для издания в разных купальниках и с ярким макияжем.

[ + – ] Мэй Маск на обложке журнала

Harper's Bazaar Великобритания

Британское издание Harper's Bazaar посвятило свою новую обложку танцу и изобразило участников королевского балета.

"Всегда немного сюрреалистично выйти за кулисы Королевского оперного театра, как я имел честь делать несколько раз; вы можете вдруг попасть в зачарованный замок или лицом к лицу встретиться с гигантской крысой. Сцена в Студия Fonteyn, где происходит фотосессия Bazaar, более чем удивительна", — отмечают работники глянца.

[ + – ] Harper's Bazaar Великобритания

Vogue Португалия

Местный глянец посвятил майскую обложку сказкам и детству. Фотограф изобразил красивую девушку с листьями и шишками в волосах.

"Проблемы сказок" — так описали новый номер журналисты Vogue Португалия.

[ + – ] Майская обложка Vogue Португалия

Vogue Великобритания 1945

И хоть эта обложка создана более 70 лет назад, она в 2022 не потеряла своей актуальности. Мирное голубое небо без вражеских ракет и авиации – самая прекрасная и желанная картина для каждого украинца.

"Такое долгожданное событие, как окончание Второй мировой войны, не осталось незамеченным. Октябрьская обложка 1945 года британского Vogue стала символом желаемого мира", — пишет украинский Vogue.

[ + – ] Vogue Великобритания 1945

Напомним, какие обложки глянцев стали лучшими в апреле 2022. Среди них ярко выражается тема Украины.