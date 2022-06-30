Заборона на аборти в США. Які зірки переривали вагітність та розповіли про це

Низка знаменитостей виступили проти рішення влади відняти у жінок права на власне тіло.

Напередодні Верховний суд США скасував 50-річну постанову на легалізацію конституційного права на аборти. У мережі відразу відреагували тисячі користувачів та зірки зі світовим іменем. Зокрема знаменитості діляться своїм досвідом переривання вагітності.

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Пропонуємо згадати відомих жінок, котрі використали право на аборт та відверто розповіли світу про свій досвід.

Нікі Мінаж

39-річна американська реперка Нікі Мінаж зізналася у 2014 році, що у підлітковому віці їй довелося перервати небажану вагітність.

"Це було найважчим, через що я коли-небудь проходила. Я думала, що помру. Але я не була готова, мені нічого було запропонувати дитині", — розповідала співачка про свій травматичний досвід у 16 років.

У 2019 році Нікі Мінаж одружилася з Кенні Петті. Наразі подружжя виховує сина.

[ + – ] Нікі Мінаж на Met Gala 2022

Ума Турман

52-річна американська акторка Ума Турман також свого часу вдалася до послуг лікарів, аби перервати вагітність. Про досвід знаменитість зізналася лише у 2021 році, опублікувавши есе в The Washington Post.

Зірка "Кримінального чтива" детально описала аборт, який зробила в 15-річному віці.

"Я тільки починала кар'єру, і у мене не було коштів, щоб забезпечити навіть себе. Ми всією сім'єю вирішили, що я не можу зберегти вагітність, і всі погодилися, що переривання було правильним вибором. Процедура була болючою, але в мені було так багато сорому, що я відчувала — я заслужила цей біль", — розповіла тоді акторка, яка наразі виховує трьох дітей.

[ + – ] Ума Турман Фото: Getty Images

Шерон Стоун

64-річна американська акторка Шерон Стоун зізналася, що у 18-річному віці завагітніла від свого першого хлопця. Тоді зірці "Основного інстинкту" довелося робити аборт. І вже тоді Стоун зіткнулася з обмеженнями свого штату, то ж їй довелося виїжджати до Огайо, аби законно позбутися дитини.

"Це був секрет, і мені не було кому розповісти. Тому я сиділа у своїй кімнаті та кілька днів стікала кров'ю. Я була ослаблена і налякана. Коли я нарешті вийшла, я спалила свої закривавлені простирадла та одяг у бочці біля школи, а потім повернулася в клас", — зізналася американська акторка.

Також зірка нещодавно розповіла, що втратила 9 дітей через невдалі вагітності. Наразі Шерон Стоун виховує трьох дітей.

[ + – ] Шерон Стоун Фото: Getty Images

Мілла Йовович

46-річна уродженка Києва та голлівудська акторка Мілла Йовович у 2019 році поділилася власною історією про переривання вагітності.

"Я була на 4,5 місяці вагітності та знімалася в Східній Європі. У мене почалися передчасні пологи, і мені сказали, що я повинна не спати протягом всієї процедури. Це був один з найжахливіших дослідів, через які я коли-небудь проходила. Мені досі сняться кошмари про це. Я була самотня і безпорадна", — розповідала зірка "П'ятого елементу" та додала, що їй важко уявити, з якими умовами зіткнуться жінки через нові закони та заборони.

Наразі акторка виховує трьох дітей.

[ + – ] Мілла Йовович з донькою Фото: Getty Images

Патрісія Каас

55-річна французька співачка Патрісія Каас також свого часу переривала небажану вагітність.

Артистка ще у молодості поставила ставку на кар’єру. В одному з інтерв’ю Каас зізналася, що в її житті був момент, коли вона могла стати матір’ю, але не зважилася на цей крок. 55-річна французька знаменитість декілька разів робила аборт на ранніх термінах через сумніви у своїх партнерах.

Проте наразі у Патрісії Каас так і немає дітей і вона не зустріла свого супутника життя.

[ + – ] Патрісія Каас у молодості

Нагадаємо, донька загиблого актора Пола Вокера Мідоу зізналася, що у 2020 році на фоні світової пандемії зробила аборт, адже не була впевнена у майбутньому. Юна модель таким чином висловила свій протест проти заборони на аборти у Штатах.