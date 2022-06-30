Заборона на аборти в США. Які зірки переривали вагітність та розповіли про це
Низка знаменитостей виступили проти рішення влади відняти у жінок права на власне тіло.
Напередодні Верховний суд США скасував 50-річну постанову на легалізацію конституційного права на аборти. У мережі відразу відреагували тисячі користувачів та зірки зі світовим іменем. Зокрема знаменитості діляться своїм досвідом переривання вагітності.
Пропонуємо згадати відомих жінок, котрі використали право на аборт та відверто розповіли світу про свій досвід.
Нікі Мінаж
39-річна американська реперка Нікі Мінаж зізналася у 2014 році, що у підлітковому віці їй довелося перервати небажану вагітність.
"Це було найважчим, через що я коли-небудь проходила. Я думала, що помру. Але я не була готова, мені нічого було запропонувати дитині", — розповідала співачка про свій травматичний досвід у 16 років.
У 2019 році Нікі Мінаж одружилася з Кенні Петті. Наразі подружжя виховує сина.
Ума Турман
52-річна американська акторка Ума Турман також свого часу вдалася до послуг лікарів, аби перервати вагітність. Про досвід знаменитість зізналася лише у 2021 році, опублікувавши есе в The Washington Post.
Зірка "Кримінального чтива" детально описала аборт, який зробила в 15-річному віці.
"Я тільки починала кар'єру, і у мене не було коштів, щоб забезпечити навіть себе. Ми всією сім'єю вирішили, що я не можу зберегти вагітність, і всі погодилися, що переривання було правильним вибором. Процедура була болючою, але в мені було так багато сорому, що я відчувала — я заслужила цей біль", — розповіла тоді акторка, яка наразі виховує трьох дітей.
Шерон Стоун
64-річна американська акторка Шерон Стоун зізналася, що у 18-річному віці завагітніла від свого першого хлопця. Тоді зірці "Основного інстинкту" довелося робити аборт. І вже тоді Стоун зіткнулася з обмеженнями свого штату, то ж їй довелося виїжджати до Огайо, аби законно позбутися дитини.
"Це був секрет, і мені не було кому розповісти. Тому я сиділа у своїй кімнаті та кілька днів стікала кров'ю. Я була ослаблена і налякана. Коли я нарешті вийшла, я спалила свої закривавлені простирадла та одяг у бочці біля школи, а потім повернулася в клас", — зізналася американська акторка.
Також зірка нещодавно розповіла, що втратила 9 дітей через невдалі вагітності. Наразі Шерон Стоун виховує трьох дітей.
Мілла Йовович
46-річна уродженка Києва та голлівудська акторка Мілла Йовович у 2019 році поділилася власною історією про переривання вагітності.
"Я була на 4,5 місяці вагітності та знімалася в Східній Європі. У мене почалися передчасні пологи, і мені сказали, що я повинна не спати протягом всієї процедури. Це був один з найжахливіших дослідів, через які я коли-небудь проходила. Мені досі сняться кошмари про це. Я була самотня і безпорадна", — розповідала зірка "П'ятого елементу" та додала, що їй важко уявити, з якими умовами зіткнуться жінки через нові закони та заборони.
Наразі акторка виховує трьох дітей.
Патрісія Каас
55-річна французька співачка Патрісія Каас також свого часу переривала небажану вагітність.
Артистка ще у молодості поставила ставку на кар’єру. В одному з інтерв’ю Каас зізналася, що в її житті був момент, коли вона могла стати матір’ю, але не зважилася на цей крок. 55-річна французька знаменитість декілька разів робила аборт на ранніх термінах через сумніви у своїх партнерах.
Проте наразі у Патрісії Каас так і немає дітей і вона не зустріла свого супутника життя.
Нагадаємо, донька загиблого актора Пола Вокера Мідоу зізналася, що у 2020 році на фоні світової пандемії зробила аборт, адже не була впевнена у майбутньому. Юна модель таким чином висловила свій протест проти заборони на аборти у Штатах.