Донька Пола Вокера зізналася, що робила аборт

Таким чином знаменитість підтримала американських жінок, у яких забирають права на власне тіло.

23-річна американська модель Мідоу Вокер відкрито висловилася проти заборони абортів у кількох штатах США. Єдина донька Пола Вокера зізналася, що свого часу сама зробила аборт.

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"Сьогодні сталася величезна трагедія в історії — глибока несправедливість до жінок у Сполучених Штатах. Є безліч жінок, які боролися з прийняттям рішення зробити аборт … Я теж боролася з вибором, але 2020 року, коли світ руйнувався під час пандемії, я спробувала зробити аборт. Мені пощастило знайти чудового лікаря, який підтримував мене — за його допомогою сьогодні я є щасливою та здоровою людиною", — розповіла юна модель.

Мідоу стверджує, що заборона не зменшить кількості абортів, а лише забере в жінок можливість безпечно робити аборти.

[ + – ] Донька Пола Вокера зізналася, що свого часу зробила аборт

У коментарях підписники Вокер підтримали та подякували моделі.

"Так чесно та відкрито. Дякую тобі!", "Бандити мають більше прав у США, ніж жінки…", "Дякую тобі, що ділишся своєю історією", — пишуть фоловери доньки загиблого у 2013 році актора Пола Вокера.

[ + – ] Пол Вокер загинув у 2013 році

Мідоу Вокер будує модельну кар'єру, співпрацює з відомими брендами та прикрашає обкладинки глянців.

У 2021 модель вийшла заміж за актора Луї Торнтон-Аллана. До вівтаря дівчину вів друг її покійного батька, актор Він Дізель. Наразі дітей у подружжя ще немає.

Нагадаємо, Мідоу Вокер поділилася архівним знімком з батьком у роковини його смерті.

Також Фокус писав про заборону абортів у США та реакцію великих компаній на нові американські порядки.