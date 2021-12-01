Донька Пола Вокера поділилася архівним знімком з батьком у роковини його смерті

З дня смерті Пола Вокера пройшло 8 років

30 листопада 2013 року Пол Вокер, американський кіноактор, якому на той момент було 40 років, загинув в автоаварії зі своїм другом. Його донька Мідоу Вокер показала своїм підписникам зворушливе архівне фото з покійним батьком, на якому вона ще зовсім маленька. Зазначимо, що на момент смерті актора дівчинці було 15 років.

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[ + – ] Архівне фото Мідоу Вокер із загиблим батьком Полом Вокером

Наразі 22-річна Мідоу активно займається модельною кар'юрою та навіть нещодавно прикрасила обкладинку Vogue Корея. У 2021 році вона відкрила останній показ прет-а-порте Givenchy. А перед тим Мідоу Вокер уже мала співпрацю з Givenchy та Proenza Schouler.

Як відомо, раніше ходили чутки про те, що Мідоу зніметься у франшизі фільму "Форсаж", зіркою якого став її покійний батько. Пол Вокер зіграв у декількох частинах картини головну роль Браяна О’Коннора. Проте наразі ніяких новин щодо участі у проєкті доньки покійної зірки немає.

[ + – ] З дня смерті Пола Вокера пройшло 8 років

Нагадаємо, що в цьому, 2021 році донька Пола Вокера Мідоу вийшла заміж. До вівтаря її привів приятель покійного батька Він Дізель. Мідоу Вокер стала дружиною актора Луїса Торнтона-Аллана у вересні 2021 року в Домініканській Республіці , проте ЗМІ про це дізналися тільки наприкінці жовтня.