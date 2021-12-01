Дочь Пола Уокера поделилась архивным снимком с отцом в годовщину его смерти

Со дня смерти Пола Уокера прошло 8 лет

30 ноября 2013 года Пол Уокер, американский киноактер, которому, на тот момент было 40 лет, погиб в ДТП со своим другом. Его дочь Мидоу Уокер показала своим подписчикам трогательное архивное фото с покойным отцом, на котором она еще совсем маленькая. Отметим, что на момент смерти актера девочке было 15 лет.

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[ + – ] Архивное фото Мидоу Уокер с погибшим отцом Полом Уокером

22-летняя Мидоу активно занимается модельной карьерой и недавно украсила обложку Vogue Корея. В 2021 году она открыла последний показ прет-а-порте Givenchy. А прежде Мидоу Уокер уже имела сотрудничество с Givenchy и Proenza Schouler.

Ранее ходили слухи о том, что Мидоу снимется во франшизе фильма "Форсаж", звездой которого стал ее покойный отец. Пол Уокер сыграл в нескольких частях картины главную роль Брайана О'Коннора. Однако пока никаких новостей по поводу участия в проекте дочери покойной звезды нет.

[ + – ] Со дня смерти Пола Уокера прошло 8 лет

Напомним, что в этом, 2021 году дочь Пола Уокера Мидоу вышла замуж. К алтарю ее привел приятель покойного отца Вин Дизель. Мидоу Уокер стала женой актера Луиса Торнтона-Аллана в сентябре 2021 года в Доминиканской Республике, однако СМИ об этом узнали только в конце октября.