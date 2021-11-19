Дочь покойного Пола Уокера впервые украсила обложку Vogue

Девушка раньше уже работала с такими брендами как Givenchy и Proenza Schouler

22-летняя модель Мидоу Уокер, дочь погибшего в 2013 году звезды "Форсажа" Пола Уокера, впервые появилась на обложке журнала Vogue. К сотрудничеству девушку привлекли Vogue Корея.

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[ + – ] Мидоу Уокер на обложке Vogue Корея

После смерти отца в 2013 году многие беспокоились о дальнейшей судьбе его дочери, которой на тот момент было всего 15 лет. Однако она не сдавалась и продолжала развиваться творчески. В частности, Мидоу позиционирует себя как модель. Несколько месяцев назад она открыла финальный показ прет-а-порта дома Givenchy. Также ранее она уже сотрудничала с крупными брендами Givenchy и Proenza Schouler.

Также Мидоу участвовала в шоу Proenza Schouler вместе с другой звездной девушкой: падчерицей вице-президента Камалы Харрис, Эллой Эмхофф.

Мидоу Уокер вспоминает о том, как ее знаменитый отец повлиял на нее с юных лет. "В детстве я была мальчишкой. Мы валялись в грязи, играли в футбол и просто были безумными", – призналась Мидоу ранее Vogue.

Она также поделилась еще одной привычкой, унаследованной от своего отца: "Я выросла с кристаллами в доме, и на самом деле у меня в квартире есть вся коллекция моего папы, вероятно, более 30, включая огромные, размером с ноутбук", — сказала она. О чем пишет Parade.

В августе 2021 года в TMZ сообщили, о помолвке Уокер с Луисом Торнтоном-Алланом — начинающим актером.

Уокер намекнула на их помолвку, когда 9 августа поделилась видео в Instagram, на котором продемонстрировала подписчикам бриллиантовое кольцо на левой руке, играя в бассейне. Тогда она подписала пост несколькими смайликами-сердечками.

[ + – ] Мидоу Уокер демонстрирует своим подписчикам бриллиантовое кольцо

Пара отпраздновала свою свадьбу еще в сентябре в Доминиканской Республике, произнося свои обеты перед семьей и друзьями. Однако СМИ узнали об этом событии только в конце октября. "Пандемия повлияла на наши планы, — говорила Мидоу, — семья Луиса не смогла быть с нами. Многие близкие друзья, которых мы считаем семьей, также не смогли приехать из-за ограничений на поездки".

[ + – ] День свадьбы

Ранее мы сообщали, как прошла церемония бракосочетания Мидоу Уокер и Луи Торнтон-Аллана. К алтарю невесту вел друг погибшего отца Вин Дизель.