Донька Пола Вокера вперше прикрасила обкладинку Vogue

Дівчина раніше вже працювала з такими брендами, як Givenchy та Proenza Schouler

22-річна модель Мідоу Вокер, дочка загиблого у 2013 році Пола Вокера, вперше з’явилася на обкладинці глянцю Vogue. До співпраці дівчину залучили саме Vogue Корея.

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[ + – ] Мідоу Вокер на обкладинці Vogue Корея

Після смерті батька у 2013 році багато хто непокоївся подальшою долею юної дівчини, якій на той момент було всього 15 років. Проте вона не здалась і продовжує жити та розвиватися у своєму напрямку. Зокрема Мідоу позиціює себе як модель. Кілька місяців тому вона відкрила останній показ прет-а-порте Givenchy. Також раніше вона вже мала співпрацю з великими брендами Givenchy та Proenza Schouler.

Також Мідоу брала участь у гучному шоу Proenza Schouler разом із іншою зірковою дівчиною: падчеркою віцепрезидентки Камали Гарріс, Еллою Емхофф.

"У дитинстві я була хлопчаком. Ми валялися в багнюці, грали у футбол і просто були божевільними", – зізналася Мідоу раніше Vogue.

Мідоу Вокер згадує про те, як її знаменитий батько вплинув на неї з юних літ. Вона також поділилася ще однією звичкою, яку успадкувала від свого батька: "Я виросла з кристалами в будинку, і насправді в мене в квартирі є вся колекція мого тата, ймовірно, понад 30, включаючи величезні, розміром з ноутбук", — сказала вона. Про що пише Parade.

У серпні 2021 року в TMZ повідомили, що Волкер заручена з Луїсом Торнтоном-Алланом, який, як повідомляється, є актором.

Вокер натякнула на їхні заручини, коли 9 серпня поділилася відео в Instagram, на якому видно, як вона мовчки демонструє діамантову каблучку на лівій руці, граючи в басейні. Вона підписала допис кількома смайликами-сердечками.

[ + – ] Мідоу Вокер демонструє своїм підписникам діамантову каблучку

Пара відсвяткувала своє весілля ще у вересні в Домініканській Республіці, промовляючи свої обітниці перед сім’єю та друзями. Проте ЗМІ дізналися про цю подію в кінці жовтня. "Пандемія вплинула на наші плани, — говорила Мідоу, — сім’я Луїса не змогла бути з нами. Багато близьких друзів, яких ми вважаємо родиною, також не змогли приїхати через обмеження на поїздки".

[ + – ] День одруження

Раніше ми повідомляли, як пройшла церемонія одруження Мідоу Вокер та Луї Торнтон-Аллана. До вівтаря наречену вів друг загиблого батька Він Дізель.