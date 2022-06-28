Дочь Пола Уокера призналась, что делала аборт

Таким образом, знаменитость поддержала американских женщин, у которых забирают права на собственное тело.

23-летняя американская модель Мидоу Уокер открыто высказалась против запрета абортов в нескольких штатах США. Единственная дочь Пола Уокера призналась, что в свое время сама сделала аборт.

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"Сегодня произошла огромная трагедия в истории — глубокая несправедливость к женщинам в Соединенных Штатах. Есть множество женщин, которые боролись с принятием решения сделать аборт... Я тоже боролась с выбором, но в 2020 году, когда мир разрушался во время пандемии, я попыталась сделать аборт. Мне посчастливилось найти замечательного врача, который поддерживал меня — с его помощью сегодня я счастливый и здоровый человек", — рассказала юная модель.

Мидоу утверждает, что запрет не уменьшит количество абортов, а только отнимет у женщин возможность безопасно делать аборты.

[ + – ] Дочь Пола Уокера призналась, что в свое время сделала аборт

В комментариях подписчики Уокер поддержали и поблагодарили модель.

"Так честно и открыто. Спасибо тебе!", "Бандиты имеют больше прав в США, чем женщины…", "Благодарю тебя, что делишься своей историей", — пишут фолловеры дочери погибшего в 2013 в аварии актера Пола Уокера.

[ + – ] Пол Уокер погиб в 2013 году

Сейчас Мидоу Уокер строит модельную карьеру, сотрудничает с известными брендами и украшает обложки мировых глянцев.

В 2021 году модель вышла замуж за актера Луи Торнтон-Аллана. К алтарю девушку вел друг ее покойного отца, актер Вин Дизель. На данный момент детей у супругов еще нет.

Напомним, Мидоу Уокер поделилась архивным снимком с отцом в годовщину его смерти.

Также Фокус писал о запрете абортов в США и реакции крупных компаний на новые американские порядки.