Microsoft и Apple готовы оплачивать сотрудницам абортный туризм в другие штаты, — СМИ

Верховный суд США ограничил права женщин на прерывание беременности. Теперь каждый штат будет самостоятельно регулировать политику в этом вопросе. Крупный бизнес уже заявил, что готов помогать персоналу с абортным туризмом.

Крупные компании в США заявили, что готовы оплачивать поездки своих сотрудниц в другие штаты с целью абортов. Об этом пишет The Guardian.

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Причиной этого стала резонансная отмена решения "Роу против Уэйда", что сделает невозможным прерывание беременности во многих американских городах. По оценкам некоторых экспертов, речь идет как минимум о половине всех штатов.

Что за решение "Роу против Уэйда"?

В конце прошлой неделе, 24 июня Верховный суд США отменил 50-летнее постановление "Роу против Уэйда", признавшее конституционным право на аборт. Это дает право каждому штату полностью самостоятельно регулировать свою политику в отношении добровольного прерывания беременности. Эксперты уже прогнозируют, что как минимум половина американских штатов введет существенные ограничения или полные запреты на аборты. По данным организации Planned Parenthood, около 36 млн женщин репродуктивного возраста потеряют свое право на собственное решение о прерывании беременности.

Более того, тринадцать из пятидесяти штатов уже приняли так называемые "триггерные законы", которые автоматически запрещают прерывание беременности после решения Верховного суда.

Как пишет BBC, христианские консерваторы и многие республиканцы давно боролись за отмену постановления по делу "Роу против Уэйда". Да и Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании 2016 года говорил о том, что приведет в Верховный суд своих людей, которые решат этот вопрос.

"Конституция не дает права на аборт, и право регулировать аборты возвращается народу и его избранным представителям", — уточняется в заявлении суда.

Президент Джо Байден, в свою очередь, назвал это "трагической ошибкой" и призвал штаты принять законы, разрешающие эту процедуру.

Инициатива бизнеса относительно абортов

Между тем, крупные компании в стране уже начали оказывать финансовую помощь своим сотрудницам, которые хотят сделать аборт в другом штате. Такие технологические фирмы и банки как Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup, JPMorgan Chase и другие стали внедрять так называемый "пакет критической медицинской помощи", куда входят определенные выплаты для абортного туризма.

К примеру, компания Microsoft расширила свою финансовую поддержку "критического здравоохранения"" сразу после того, как впервые просочилась черновая версия решения Верховного суда.

В Apple говорят, что их существующий пакет соцльгот также позволяет сотрудницам выезжать за пределы своего штата с целью прерывания беременности. В компании Meta (Facebook) подчеркнули, что готовы возмещать дорожные расходы в той степени, насколько это разрешено законом.

Аналогичные решения для своего персонала в ближайшее время готовятся принять Disney, Condé Nast, Warner Bros. Discovery и Netflix.

Ранее Фокус рассказывал, с чем сталкиваются в Польше украинки, которые не хотят рожать, из-за местного репродуктивного законодательства. Многие женщины из Украины не понимают, что их право на аборт исчезает при пересечении польской границы.

После ограничения права женщин на прерывание беременности в Польше около 34 тысяч жительниц страны пытались сделать процедуру незаконно или за границей.