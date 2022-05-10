Закон об абортах: с чем сталкиваются в Польше украинки, которые не хотят рожать

Многие женщины из Украины не понимают, что их репродуктивные права исчезают при пересечении польской границы. Один из вариантов для тех, кто хочет сделать аборт — ехать в Чехию.

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Война в Украине вызвала волну беженцев в Польшу, среди которых преимущественно были женщины и дети. Кроме тягот в пути и проблемами, связанными с обустройством жизни в чужой стране, украинские женщины столкнулись с реалиями польского законодательства, которое в 98% случаев запрещает делать аборты. О том, с какими непредвиденными трудностями столкнулись украинки в Польше пишет издание The Guardian.

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В статье говорится о враче-гинекологе из Украины Мирославе Марченко, которая из-за войны вынуждена была бежать в Польшу вместе со своей беременной пациенткой. Перед этим, женщина прошла обследование, которое показало у плода высокую вероятность развития синдрома Дауна.

Марченко рассказала, что ее пациентка уже когда они находились в Польше позвонила и обратилась к ней за ее помощью после того, как узнала, что в Польше "по евгеническим соображениям" на правовом языке страны аборты запрещены.

"Боже мой, я не знаю, что делать, потому что время идет, беременность растет, но я не хочу растить этого ребенка, потому что это война, и я не могу с ним справиться", — цитирует Марченко слова своей пациентки.

По ее словам, тогда она впервые поняла, какое влияние на жизнь людей могут оказать польские законы об абортах и барьеры, ограничивающие доступ к средствам экстренной контрацепции. Марченко сказала своей пациентке, что ей следует покинуть Польшу и отправиться в Чешскую Республику, чтобы получить возможность безопасного прерывания беременности.

После этого Марченко совместно с польской организацией по защите прав женщин Federa, начала работу над открытием горячей линии на украинском языке для женщин, ищущих помощи в получении услуг репродуктивного здоровья. Она сообщила, что на горячую линию в день поступает около 10 звонков, 10% из которых — это вопросы о том, как сделать аборт.

Что нужно знать украинским женщинам, пребывающим в Польше?

Несмотря на схожесть культур, традиций, наличие общей истории и границ, отношение к репродуктивным правам женщин в Украине и Польше радикально отличаются. В Украине аборты в первые 12 недель беременности легально делаются по запросу, а препараты контрацепции продаются без рецепта и легкодоступны.

В Польше аборты почти полностью объявлены вне закона, а доступ к контрацепции, по данным Европейского парламентского форума, является худшим в Европе. Многие врачи отказываются назначать экстренную контрацепцию или даже внутриматочные спирали по этическим и религиозным соображениям, утверждая, что они сродни аборту.

Украинская активистка в области репродуктивных прав Оксана Литвиненко, которая уже 16 лет живет в Польше и оказывает помощь женщинам-беженцам из Украины говорит, что некоторые украинки не понимают того, что их репродуктивные права исчезают при пересечении польской границы.

"Они совершенно не готовы к ситуации здесь и не знают законов. Даже если кто-то прочитал где-то статью об абортах в Польше, многие все равно думают: "Хорошо, они не делают аборты по требованию, но если есть веская причина, то они сделают это", — говорит Литвиненко.

Она также рассказала, что встречала на границе женщин, которые просили ее помочь им получить доступ к лекарствам для прерывания беременности, но отметила, что такая возможность во многом зависит от случая.

По ее словам, если женщины, нуждающиеся в таблетках для прерывания беременности, пересекают границу, то все зависит от того, кто их встретит. Если это человек "прогрессивных" взглядов или феминист то вопрос решится положительно.

"Но если это какой-то случайный человек или кто-то религиозный, то ни в коем случае. Им будет либо все равно, либо они скажут, что это ангел Божий, и ты должна хранить его", — отметила Литвиненко.

Польские активисты против абортов

В статье также говорится, что в первые дни войны члены польского движения против абортов "Жизнь и семья" были на границе и раздавали беженцам листовки, на которых были изображены расчлененные эмбрионы, а аборты назывались самой большой угрозой миру. Листовки также советовали беременным женщинам доносить в полицию на всех, кто предлагает им сделать аборт.

Важно

Открытые двери. Как Польша принимает украинских беженцев

Тем не менее по мере того, как участились свидетельства и сообщения об изнасилованиях и сексуальных нападениях на граждан Украины, активисты и политики в Польше начали больше беспокоится о том, как жертвы изнасилований смогут в случае необходимости сделать легальный аборт.

Ранее сообщалось, что в Польше зарегистрированы случаи, когда украинские женщины и дети, бегущие от войны в Украине, становятся мишенью для местных сутенеров и торговцев секс-услугами. Нередки случаи, когда злоумышленники заманивали женщин к автомобилям, предлагая подвезти или разместить их после тяжелого путешествия.