Закон про аборти: з чим стикаються в Польщі українки, які не хочуть народжувати

Багато жінок з України не розуміють, що їхні репродуктивні права зникають під час перетину польського кордону. Один із варіантів для тих, хто хоче зробити аборт — їхати до Чехії.

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Війна в Україні викликала хвилю біженців до Польщі, серед яких переважно були жінки та діти. Окрім тягарів у дорозі та проблемами, пов'язаними з облаштуванням життя в чужій країні, українські жінки зіткнулися з реаліями польського законодавства, яке у 98% випадків забороняє робити аборти. Про те, з якими непередбаченими труднощами зіткнулися українки в Польщі, пише видання The Guardian.

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У статті йдеться про лікарку-гінекологиню з України Мирославу Марченко, яка через війну змушена була бігти до Польщі разом зі своєю вагітною пацієнткою. Перед цим жінка пройшла обстеження, яке показало у плода високу ймовірність розвитку синдрому Дауна.

Марченко розповіла, що її пацієнтка, вже коли вони перебували в Польщі зателефонувала і звернулася до неї за її допомогою після того, як дізналася, що в Польщі "з євгенічних міркувань" правою мовою країни аборти заборонені.

"Боже мій, я не знаю, що робити, бо час іде, вагітність зростає, але я не хочу ростити цю дитину, бо це війна, і я не можу з нею впоратися", — цитує Марченко слова своєї пацієнтки.

За її словами, тоді вона вперше зрозуміла, як на життя людей можуть вплинути польські закони про аборти та бар'єри, що обмежують доступ до засобів екстреної контрацепції. Марченко сказала своїй пацієнтці, що їй слід залишити Польщу та вирушити до Чеської Республіки, щоб отримати можливість безпечного переривання вагітності.

Після цього Марченко спільно з польською організацією із захисту прав жінок Federa розпочала роботу над відкриттям гарячої лінії українською мовою для жінок, які шукають допомоги в отриманні послуг репродуктивного здоров'я. Вона повідомила, що на гарячу лінію щодня надходить близько 10 дзвінків, 10% з яких — це питання про те, як зробити аборт.

Що потрібно знати українським жінкам, які перебувають у Польщі?

Попри схожість культур, традицій, наявність спільної історії та кордонів, ставлення до репродуктивних прав жінок в Україні та Польщі радикально відрізняються. В Україні аборти в перші 12 тижнів вагітності легально роблять на запит, а препарати контрацепції продають без рецепта та вони легкодоступні.

У Польщі аборти майже повністю оголошені поза законом, а доступ до контрацепції, за даними Європейського парламентського форуму, є найгіршим у Європі. Багато лікарів відмовляються призначати екстрену контрацепцію або навіть внутрішньоматкові спіралі з етичних та релігійних міркувань, стверджуючи, що вони схожі на аборт.

Українська активістка в галузі репродуктивних прав Оксана Литвиненко, яка вже 16 років живе в Польщі та надає допомогу жінкам-біженцям з України, каже, що деякі українки не розуміють того, що їхні репродуктивні права зникають піл час перетину польського кордону.

"Вони абсолютно не готові до ситуації тут і не знають законів. Навіть якщо хтось прочитав десь статтю про аборти в Польщі, багато хто все одно думає: "Добре, вони не роблять аборти на вимогу, але якщо є вагома причина, то вони зроблять це", — каже Литвиненко.

Вона також розповіла, що зустрічала на кордоні жінок, які просили її допомогти їм отримати доступ до ліків для переривання вагітності, але наголосила, що така можливість багато в чому залежить від випадку.

За її словами, якщо жінки, які потребують пігулок для переривання вагітності, перетинають кордон, то все залежить від того, хто їх зустріне. Якщо це людина "прогресивних" поглядів або фемініст, то питання розв'яжуть позитивно.

"Але якщо це якась випадкова людина або хтось релігійний, то в жодному разі. Їм буде або все одно, або вони скажуть, що це ангел Божий, і ти маєш зберігати його", — зазначила Литвиненко.

Польські активісти проти абортів

У статті також йдеться, що в перші дні війни члени польського руху проти абортів "Життя і сім'я" були на кордоні та роздавали біженцям листівки, на яких були зображені розчленовані ембріони, а аборти називалися найбільшою загрозою для світу. Листівки також радили вагітним жінкам доносити до поліції на всіх, хто пропонує їм зробити аборт.

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Відчинені двері. Як Польща приймає українських біженців

Проте у міру того, як почастішали свідоцтва та повідомлення про зґвалтування та сексуальні напади на громадян України, активісти та політики в Польщі почали більше турбуватися про те, як жертви зґвалтувань зможуть у разі потреби зробити легальний аборт.

Раніше повідомляли, що в Польщі зареєстровані випадки, коли українські жінки та діти, які тікають від війни в Україні, стають мішенню для місцевих сутенерів та торговців секс-послугами. Непоодинокі випадки, коли зловмисники заманювали жінок до автомобілів, пропонуючи підвезти або розмістити їх після важкої подорожі.