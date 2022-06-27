Microsoft та Apple готові оплачувати співробітницям абортний туризм в інші штати, — ЗМІ

Верховний суд США обмежив права жінок на переривання вагітності. Тепер кожен штат самостійно регулюватиме політику в цьому питанні. Великий бізнес уже заявив, що готовий допомагати персоналу з абортним туризмом.

Великі компанії в США заявили, що готові оплачувати поїздки своїх співробітниць в інші штати з метою абортів. Про це пише The Guardian.

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Причиною цього стало резонансне скасування рішення "Роу проти Уейда", що унеможливить переривання вагітності в багатьох американських містах. За оцінками деяких експертів, йдеться як мінімум про половину всіх штатів.

Що за рішення "Роу проти Уейда"?

Наприкінці минулого тижня, 24 червня Верховний суд США скасував 50-річну ухвалу "Роу проти Уейда", яка визнала конституційною право на аборт. Це дає право кожному штату самостійно регулювати свою політику щодо добровільного переривання вагітності. Експерти вже прогнозують, що, як мінімум, половина американських штатів запровадить суттєві обмеження або повні заборони на аборти. За даними організації Planned Parenthood, приблизно 36 млн жінок репродуктивного віку втратять своє право на власне рішення про переривання вагітності.

До того ж, тринадцять із п'ятдесяти штатів уже ухвалили так звані "тригерні закони", які автоматично забороняють переривання вагітності після рішення Верховного суду.

Як пише ВВС, християнські консерватори та багато республіканців давно боролися за скасування постанови у справі "Роу проти Уейда". Та й Дональд Трамп під час своєї передвиборчої кампанії 2016 року говорив про те, що приведе до Верховного суду своїх людей, які вирішать це питання.

"Конституція не дає права на аборт, і право регулювати аборти повертається народу та його обраним представникам", — уточнюється у заяві суду.

Президент Джо Байден, зі свого боку, назвав це "трагічною помилкою" і закликав штати ухвалити закони, які дозволяють цю процедуру.

Ініціатива бізнесу щодо абортів

Тим часом великі компанії в країні вже почали надавати фінансову допомогу своїм співробітницям, які хочуть зробити аборт в іншому штаті. Такі технологічні фірми та банки, як Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup, JPMorgan Chase та інші, почали впроваджувати так званий "пакет критичної медичної допомоги", куди входять певні виплати для абортного туризму.

Наприклад, компанія Microsoft розширила свою фінансову підтримку "критичної охорони здоров'я" відразу після того, як уперше просочилася чорнова версія рішення Верховного суду.

В Apple кажуть, що їхній наявний пакет соцпільг також дозволяє співробітницям виїжджати за межі свого штату з метою переривання вагітності. У компанії Meta (Facebook) наголосили, що готові відшкодовувати дорожні витрати тією мірою, наскільки це дозволено законом.

Аналогічні рішення для свого персоналу найближчим часом готуються ухвалити Disney, Condé Nast, Warner Bros. Discovery та Netflix.

Раніше Фокус розповідав, з чим стикаються у Польщі українки, які не хочуть народжувати через місцеве репродуктивне законодавство. Багато жінок з України не розуміють, що їхнє право на аборт зникає після перетину польського кордону.

Після обмеження права жінок на переривання вагітності у Польщі майже 34 тисяч мешканок країни намагалися зробити процедуру незаконно чи за кордоном.