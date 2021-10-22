Заборона на аборти в Польщі: 34 тисячі жінок намагалися зробити процедуру незаконно або за кордоном
У жовтні 2020 року рішення польського суду поставило під заборону переривання вагітності, навіть якщо плід розвивається з генетичними дефектами.
Рік тому в Польщі була введена практично тотальна заборона на аборти, з тих пір щонайменше 34 тис. мешканок країни шукали можливість зробити аборт за її межами або незаконно. Про це повідомляє The Guardian.
За відомостями організації Аборти без кордонів (AWB), яка допомагає жінкам Польщі скористатися медичними послугами з безпечного переривання вагітності, більше тисячі жінок робили спроби зробити аборт на другому триместрі вагітності в зарубіжних клініках.
Представники AWB допускають, що ці дані неточні і що реальні цифри набагато вищі. Згідно з оцінками НУО, від 80 до 200 тис. жінок щорічно незаконно робили аборти, коли діяло минуле законодавство, які теж досить строго обмежувало умови для переривання вагітності.
З жовтня минулого року, згідно з рішенням Конституційного суду Польщі, аборти заборонені навіть у разі, якщо плід розвивається з генетичними дефектами. Переривати вагітності можна тільки жертвам зґвалтування, або ж коли є загроза здоров'ю матері. Але на подібні випадки, за статистикою, доводилося тільки 2% від загальної кількості абортів, які робилися до вступу в силу заборонного закону.
У минулому році, за інформацією AWB, 460 жінок із Польщі поїхали робити аборти на другому триместрі в Англію, де дозволяється переривати вагітність терміном до 24 тижнів, і, крім цього, у виняткових обставинах. Представники AWB кажуть, що з цією метою допомогли громадянам Польщі дістатися до Бельгії, Німеччини, Іспанії та сусідньої Чехії.
Раніше Фокус повідомляв, що в усіх без винятку штатах США люди вийшли на акції протесту проти заборони абортів. Почалося все з того, що в Техасі набула чинності заборона на аборти після 6 тижнів вагітності.