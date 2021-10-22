Заборона на аборти в Польщі: 34 тисячі жінок намагалися зробити процедуру незаконно або за кордоном

У жовтні 2020 року рішення польського суду поставило під заборону переривання вагітності, навіть якщо плід розвивається з генетичними дефектами.

Рік тому в Польщі була введена практично тотальна заборона на аборти, з тих пір щонайменше 34 тис. мешканок країни шукали можливість зробити аборт за її межами або незаконно. Про це повідомляє The Guardian.

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За відомостями організації Аборти без кордонів (AWB), яка допомагає жінкам Польщі скористатися медичними послугами з безпечного переривання вагітності, більше тисячі жінок робили спроби зробити аборт на другому триместрі вагітності в зарубіжних клініках.

Представники AWB допускають, що ці дані неточні і що реальні цифри набагато вищі. Згідно з оцінками НУО, від 80 до 200 тис. жінок щорічно незаконно робили аборти, коли діяло минуле законодавство, які теж досить строго обмежувало умови для переривання вагітності.

З жовтня минулого року, згідно з рішенням Конституційного суду Польщі, аборти заборонені навіть у разі, якщо плід розвивається з генетичними дефектами. Переривати вагітності можна тільки жертвам зґвалтування, або ж коли є загроза здоров'ю матері. Але на подібні випадки, за статистикою, доводилося тільки 2% від загальної кількості абортів, які робилися до вступу в силу заборонного закону.

У минулому році, за інформацією AWB, 460 жінок із Польщі поїхали робити аборти на другому триместрі в Англію, де дозволяється переривати вагітність терміном до 24 тижнів, і, крім цього, у виняткових обставинах. Представники AWB кажуть, що з цією метою допомогли громадянам Польщі дістатися до Бельгії, Німеччини, Іспанії та сусідньої Чехії.

Раніше Фокус повідомляв, що в усіх без винятку штатах США люди вийшли на акції протесту проти заборони абортів. Почалося все з того, що в Техасі набула чинності заборона на аборти після 6 тижнів вагітності.