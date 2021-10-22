Запрет на аборты в Польше: 34 тысячи женщин пытались сделать процедуру незаконно или за границей

В октябре 2020 года решение польского суда поставило под запрет прерывание беременности, даже если плод развивается с генетическими дефектами.

Год назад в Польше был введен практически тотальный запрет на аборты, с тех пор по меньшей мере 34 тыс. жительниц страны искали возможность сделать аборт за ее пределами или незаконно. Об этом сообщает The Guardian.

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По сведениям организации Аборты без границ (AWB), которая помогает женщинам Польши воспользоваться медицинскими услугами по безопасному прерыванию беременности, больше тысячи женщин предпринимали попытки сделать аборт на втором триместре беременности в зарубежных клиниках.

Представители AWB допускают, что эти данные неточные и что реальные цифры намного выше. Согласно оценкам НПО, от 80 до 200 тыс. женщин ежегодно незаконно делали аборты, когда действовало прошлое законодательство, которые тоже достаточно строго ограничивало условия для прерывания беременности.

С октября прошлого года, согласно решению Конституционного суда Польши, аборты запрещены даже в случае, если плод развивается с генетическими дефектами. Прерывать беременности можно только жертвам изнасилования, или же когда есть угроза здоровью матери. Но, на подобные случаи, по статистике, приходилось только 2% от общего количества абортов, которые делались до вступления в силу запретительного закона.

В прошлом году, по информации AWB, 460 женщин из Польши поехали делать аборты на втором триместре в Англию, где разрешается прерывать беременность сроком до 24 недель, и помимо этого в исключительных обстоятельствах. Представители AWB говорят, что с этой целью помогли гражданам Польши добраться в Бельгию, Германию, Испанию и соседнюю Чехию.

Ранее Фокус сообщал, что во всех без исключения штатах США люди вышли на акции протеста против запрета абортов. Началось все с того, что в Техасе вступил в силу запрет на аборты после 6 недели беременности.