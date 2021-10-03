Дикий Запад. Во всех штатах США прошли акции против запрета абортов (видео)
В Техасе начал действовать запрет на аборты после 6 недели беременности, когда у плода уже есть сердцебиение. Прервать беременность нельзя даже в случае изнасилования или инцеста.
В Соединенных Штатах Америки проходят марши против закона о запрете абортов, который приняли в Техасе. Об этом сообщает BBC.
Протесты в стране начались 2 октября. Их причина — ужесточение ограничений на прерывание беременности. Протесты наблюдались во всех 50 штатах. Протестующие в Вашингтоне следовали к зданию Верховного суда, где в скором времени рассмотрят апелляцию на закон о запрете абортов.
Противники запретов на аборты утверждают, что они руководствуются конституционным правом женщин выбирать свое настоящее и будущее.
В Техасе, где был принят закон, основные протесты проходили в городе Остин — это 4-й город по количеству населения в штате.
Организовали выступления за право женщин на аборт организаторы ежегодного Женского марша в США.
"Это своего рода переломный момент для людей по всей стране", — комментирует причины акции Рэйчел О'Лири Кармон, исполнительный директор Женского марша.
Техасский закон о запрете абортов: что известно
1 сентября вступил в действие закон "о сердцебиении". Он запрещает прерывать беременность после шестинедельного срока, когда у плода уже фиксируется сердцебиение. Инициаторы закона утверждают, что они защищают нерожденного ребенка. Если врач все же проведет операцию по прерыванию беременности после 6 недели, то на него можно подавать в суд.
При этом нет исключения для аборта даже в случае инцеста или изнасилования. Республиканцы пытались запретить аборты с 1978 когда, когда их легализировали.
Против принятого закона об абортах была подана апелляция. Ее рассмотрят в Верховном суде, однако протестующие опасаются, что закон так и не отменят. В Верховном суде большинство судей консервативных взглядов. Рассмотрение продлится несколько месяцев.
Напомним, не так запретили аборты в Польше. Польки вынуждены ездить в Чехию для абортов. С 28 января сделать аборт в Польше возможно только в случае изнасилования, инцеста и риска для жизни матери, во всех других случаях они запрещены.