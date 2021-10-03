Дикий захід. У всіх штатах США пройшли акції проти заборони абортів (відео)

У Техасі почала діяти заборона на аборти після 6 тижня вагітності, коли у плода вже є серцебиття. Перервати вагітність можна навіть в разі зґвалтування чи інцесту.

У Сполучених Штатах Америки проходять марші проти закону про заборону абортів, який прийняли в Техасі. Про це повідомляє BBC.

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Протести в країні почалися 2 жовтня. Їх причина — посилення обмежень на переривання вагітності. Протести спостерігалися у всіх 50 штатах. Протестуючі у Вашингтоні слідували до будівлі Верховного суду, де незабаром розглянуть апеляцію на закон про заборону абортів.

Противники заборони на аборти стверджують, що вони керуються конституційним правом жінок вибирати своє сьогодення і майбутнє.

У Техасі, де був прийнятий закон, основні протести проходили в місті Остін — це 4-те місто за кількістю населення в штаті.

Організували виступу за право жінок на аборт організаторки щорічного Жіночого маршу в США.

"Це свого роду переломний момент для людей по всій країні", — коментує причини акції Рейчел О'Лірі Кармон, виконавча директорка Жіночого маршу.

[ + – ] Американці відстоюють право жінок на аборт

Техаський закон про заборону абортів: що відомо

1 вересня набув чинності закон "про серцебиття". Він забороняє переривати вагітність після шеститижневого терміну, коли у плода вже фіксується серцебиття. Ініціатори закону стверджують, що вони захищають ненароджену дитину. Якщо лікар все ж проведе операцію з переривання вагітності після 6 тижнів, то на нього можна подавати в суд.

При цьому немає виключення для аборту навіть в разі інцесту або зґвалтування. Республіканці намагалися заборонити аборти з 1978 року коли, коли їх легалізували.

Проти ухваленого закону про аборти була подана апеляція. Її розглянуть у Верховному суді, однак протестувальники побоюються, що закон так і не скасують. У Верховному суді більшість суддів консервативних поглядів. Розгляд триватиме кілька місяців.

Нагадаємо, нещодавно заборонили аборти в Польщі. Польки змушені їздити в Чехію для абортів. З 28 січня зробити аборт в Польщі можливо тільки в разі зґвалтування, інцесту і ризику для життя матері, у всіх інших випадках вони заборонені.