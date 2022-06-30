Запрет на аборты в США. Какие звезды прерывали беременность и рассказали об этом

Ряд знаменитостей выступили против решения властей отнять у женщин права на собственное тело.

Накануне Верховный суд США отменил 50-летнее постановление о легализации конституционного права на аборты. В Сети сразу отреагировали тысячи пользователей и звезды с мировым именем. В частности, знаменитости делятся своим опытом прерывания беременности.

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Предлагаем вспомнить известных женщин, использовавших право на аборт и откровенно рассказавших миру о своем опыте.

Ники Минаж

39-летняя американская реперша Ники Минаж призналась в 2014 году, что в подростковом возрасте ей пришлось прервать нежелательную беременность.

"Это было самым трудным, из-за чего я когда-нибудь проходила. Я думала, что умру. Но я не была готова, мне нечего было предложить ребенку", — рассказывала певица о своем травматическом опыте в 16 лет.

В 2019 Ники Минаж вышла замуж за Кенни Петти. В настоящее время супруги воспитывают сына.

[ + – ] Ники Минаж на Met Gala 2022

Ума Турман

52-летняя американская актриса Ума Турман также в свое время прибегла к услугам врачей, чтобы прервать беременность. Об опыте знаменитость призналась только в 2021, опубликовав эссе в The Washington Post.

Звезда "Криминального чтива" подробно описала аборт, сделанный в 15-летнем возрасте.

"Я только начинала карьеру, и у меня не было средств, чтобы обеспечить даже себя. Мы всей семьей решили, что я не могу сохранить беременность, и все согласились, что прерывание было правильным выбором. Процедура была болезненной, но во мне было так много стыда, что я чувствовала — я заслужила эту боль", — рассказала тогда актриса, которая сейчас воспитывает троих детей.

[ + – ] Ума Турман Фото: Getty Images

Шэрон Стоун

64-летняя американская актриса Шэрон Стоун призналась, что в 18-летнем возрасте забеременела от своего первого парня. Звезде "Основного инстинкта" пришлось делать аборт. И уже тогда Стоун столкнулась с ограничениями своего штата, так что ей пришлось выезжать в Огайо, чтобы законно избавиться от ребенка.

"Это был секрет, и мне некому было рассказать. Поэтому я сидела в своей комнате и несколько дней истекала кровью. Я была ослаблена и напугана. Когда я наконец вышла, я сожгла свои окровавленные простыни и одежду в бочке возле школы, а потом вернулась в класс", — призналась американская актриса.

Также звезда недавно рассказала, что потеряла 9 детей из-за неудачной беременности. Сейчас Шэрон Стоун воспитывает троих детей.

[ + – ] Шэрон Стоун Фото: Getty Images

Милла Йовович

46-летняя уроженка Киева и голливудская актриса Милла Йовович в 2019 году поделилась собственной историей о прерывании беременности.

"Я была на 4,5 месяце беременности и снималась в Восточной Европе. У меня начались преждевременные роды, и мне сказали, что я должна бодрствовать на протяжении всей процедуры. Это был один из самых ужасных опытов, через которые я когда-либо проходила. Мне до сих пор снятся кошмары об этом. Я была одинока и беспомощна", — рассказывала звезда "Пятого элемента" и добавила, что ей трудно представить, с какими условиями столкнутся женщины из-за новых законов и запретов.

В настоящее время актриса воспитывает троих детей.

[ + – ] Милла Йовович с дочерью Фото: Getty Images

Патрисия Каас

55-летняя французская певица Патрисия Каас также в свое время прерывала нежелательную беременность.

Артистка еще в молодости поставила ставку на карьеру. В одном из интервью Каас призналась, что в ее жизни был момент, когда она могла стать матерью, но не решилась на этот шаг. 55-летняя французская знаменитость несколько раз делала аборт на ранних сроках из-за сомнений в своих партнерах.

Однако сейчас у Патрисии Каас так и нет детей и она не встретила своего спутника жизни.

[ + – ] Патрисия Каас в молодости

Напомним, дочь погибшего актера Пола Уокера Мидоу призналась, что в 2020 году на фоне мировой пандемии сделала аборт, ведь не была уверена в будущем. Юная модель таким образом выразила протест против запрета на аборты в Штатах.