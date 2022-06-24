Шэрон Стоун рассказала, что потеряла 9 детей из-за неудачных беременностей

Актриса уверена, что у женщин, столкнувшихся с репродуктивными потерями, по-прежнему нет возможности получить достаточно поддержки и понимания.

64-летняя актриса Шэрон Стоун прокомментировала пост в Instagram издания People, в котором супруга известного хореографа из Украины Макса Чмерковского, Пета Мургатройда, рассказала о потере беременности. Знаменитость, которая воспитывает троих приемных сыновей, отметила, что сама потеряла девять детей в результате выкидышей и призналась, что ей очень жаль от того, что у женщин нет какой-то серьезной площадки в соцсетях для того, чтобы обсудить глубину подобной трагедии.

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"Это не мелочь, физически или эмоционально, но мы вынуждены чувствовать, что это то, что нужно переносить в одиночку и тайно, с каким-то чувством неудачи" — призналась Шэрон.

Актриса добавила, что вместо этого женщины, которые столкнулись в своей жизни с репродуктивными потерями, должны получить необходимое сострадание, сочувствие и исцеление, в котором они так нуждаются.

"Женское здоровье и благополучие, оставленные на попечение мужской идеологии, стали в лучшем случае слабыми, невежественными на самом деле и жестоко угнетающими в усилиях", — написала знаменитость.

Напомним, 64-летняя актриса Шэрон Стоун воспитывает 16-летнего Квинна, 17-летнего Лэрда и 22-летнего Роана.

Отметим, что в эксклюзивном разговоре с People 35-летняя Пета Мургатройд впервые рассказала о своей недавней потере беременности. Супруга Макса Чмерковского вспомнила, что за несколько дней до этого она получила положительный результат теста на коронавирус, после чего ее здоровье резко ухудшилось, и случился выкидыш.

"У меня не было сил. Я не могла открыть посудомоечную машину. Я не могла открыть холодильник, чтобы накормить (пятилетнего сына) Шая, чтобы приготовить ему тосты", — рассказала танцовщица.

Пета не знала о том, что была беременна, на тот момент, когда ее привезли на скорой в больницу, после того как она потеряла сознание в комнате своего сына. Оттуда она позвонила мужу, который находился за тысячи километров в Украине, и включила громкую связь, чтобы врач сообщил супругу печальную новость.

Фокус ранее писал о том, что Шэрон Стоун появилась на фестивале в Каннах в брючном костюме цвета украинского флага. Таким образом знаменитость выразила свою солидарность с трагическими событиями, происходящего в Украине из-за полномасштабной войны, которую развязала Россия.