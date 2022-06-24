Шерон Стоун розповіла, що втратила 9 дітей через невдалі вагітності

Акторка впевнена, що в жінок, які зіткнулися з репродуктивними втратами, як і раніше, немає можливості отримати достатньо підтримки та розуміння.

64-річна акторка Шерон Стоун прокоментувала пост у Instagram видання People, у якому дружина відомого хореографа з України Макса Чмерковського, Пета Мургатройд, розповіла про втрату вагітності. Знаменитість, яка виховує трьох прийомних синів, зазначила, що сама втратила дев'ятьох дітей у результаті викиднів, і зізналася, що їй дуже шкода через те, що в жінок немає якогось серйозного майданчика в соцмережах для того, щоб обговорити глибину подібної трагедії.

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"Це не дрібниця, фізично чи емоційно, але ми змушені відчувати, що це те, що потрібно переносити поодинці й таємно, з якимось почуттям невдачі", — зізналася Шерон.

Акторка додала, що натомість жінки, які зіштовхнулися у своєму житті з репродуктивними втратами, мають отримати необхідне співпереживання, співчуття та зцілення, якого вони так потребують.

"Жіноче здоров'я і добробут, залишені під опікою чоловічої ідеології, стали в кращому разі слабкими, неосвіченими насправді й жорстоко пригнічують зусилля", — написала знаменитість.

Нагадаємо, 64-річна актриса Шерон Стоун виховує 16-річного Квінна, 17-річного Лерда і 22-річного Роана.

Зазначимо, що в ексклюзивній розмові з People 35-річна Пета Мургатройд уперше розповіла про свою нещодавню втрату вагітності. Дружина Макса Чмерковського згадала, що за кілька днів до цього вона отримала позитивний результат тесту на коронавірус, після чого її здоров'я різко погіршилося, і стався викидень.

"У мене не було сил. Я не могла відкрити посудомийну машину. Я не могла відкрити холодильник, щоб нагодувати (п'ятирічного сина) Шая, щоб приготувати йому тости", — розповіла танцівниця.

Пета не знала про те, що була вагітна, тоді, коли її привезли на швидкій у лікарню, після того, як вона знепритомніла в кімнаті свого сина. Звідти вона зателефонувала чоловікові, який був за тисячі кілометрів в Україні, та ввімкнула гучномовець, щоб лікар повідомив чоловіку сумну новину.

Фокус раніше писав про те, що Шерон Стоун з'явилася на фестивалі в Каннах у костюмі кольору українського прапора. Так знаменитість висловила свою солідарність із трагічними подіями, що відбувається в Україні через повномасштабну війну, яку розв'язала Росія.