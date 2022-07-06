Запрет на аборты и мода на натуральность. Лучшие обложки журналов июня 2022

Среди лидеров традиционно Vogue, Time и Vanity Fair.

Первый месяц лета 2022, кроме тепла, подарил нам ряд креативных и интересных обложек журналов с мировой репутацией. Фокус предлагает рассмотреть топ-5 обложек глянцев, которые заслуживают особого внимания.

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Time

Журнал Time обратил внимание на актуальную и самую обсуждаемую тему в обществе в последнее время — запрет на аборты в США. Верховный суд Штатов отменил конституционное право женщин на собственное тело.

"Когда Верховный суд вынес свое мнение об отмене Роу против Уэйда, эта новость поразила как молния, вызвав тысячи пожаров, которые будут определять правовые, политические, медицинские и экономические сражения в Соединенных Штатах на долгие годы", — отмечает издание.

Ранее мы писали о звездах, публично рассказавших о своем опыте абортов и осудивших решение Верховного суда США.

[ + – ] Обложка Time

Vogue Италия

На модном глянце Vogue Италия появилась американская актриса Зендая в довольно интересном и элегантном образе.

25-летняя знаменитость продемонстрировала блестящее платье с экстремальным декольте и массивные аксессуары. Дополнил образ для фотосессии яркий макияж с акцентом на глаза с фиолетовыми тенями.

Зендая стала широко популярной еще в подростковом возрасте, став одной из принцесс Disney. Впоследствии актриса снялась в нашумевшем сериале о проблемах подростков "Эйфория" и фильме-фэнтези "Дюна".

Сейчас звезда встречается с британским актером Томом Холландом, известным по своей роли Человека-Паука. Пара планирует в скором времени съехаться и жить вместе на родине Спайдермена.

В 2022 Зендаю признали одной из 100 самых влиятельных людей в мире, по версии издания Time.

[ + – ] Обложка Vogue Италия

Vanity Fair

Голливудский глянец Vanity Fair украсила американская актриса Дакота Джонсон. Звезда фильма "50 оттенков серого" продемонстрировала естественную и натуральную красоту, позируя среди колосков в поле.

32-летняя Дакота Джонсон в последнее время активно заявляет о себе как модная инфлюэнсер. Каждый выход знаменитости вызывает бурную реакцию в Сети, а поклонницы актрисы хотят повторять луки звезды.

[ + – ] Обложка Vanity Fair

Vogue Австралия

Лицом Vogue Австралия в июне 2022 стала британская дизайнер и певица Виктория Бекхэм. Это 29-е появление знаменитости на обложке Vogue.

Для Vogue Австралия 48-летняя жена футболиста Дэвида Бекхэма сфотографировалась в атласном вечернем платье, а для остальных фото примерила несколько провокационных образов из латекса и кружева, продемонстрировавших ее стройную фигуру.

В интервью изданию бывшая участница группы Spice Girls рассказала о своей суровой диете и отношении мужа к ее рациону питания, которое он считает скучным.

"В эксклюзивном интервью #VogueAustralia мы поговорили с дизайнером и иконой поп-культуры о том, как ее стиль постоянно менялся на протяжении многих лет, а также о том, как ее дочь Харпер воспринимает ее "роскошную" эстетику, о ее подходе к красоте и здоровье", — отмечают журналисты Vogue.

[ + – ] Обложка Vogue Австралия

Harper's BAZAAR

Американский журнал Harper's BAZAAR разместил на обложке свежего выпуска первую леди страны. Джилл Байден позировала фотографам в элегантном классическом образе — темно-синем платье и черных туфлях-лодочках.

"Пандемия. Война. Страна на грани развития", — заинтриговали читателей журналисты издания.

Жена президента США посетила Украину в День матери 2022. В Ужгороде Джилл Байден встретилась с первой леди Украины Еленой Зеленской и поддержала украинских женщин.

Накануне жена Джо Байдена и королева Испании Летиция посетили украинских беженцев в Мадриде.

[ + – ] Обложка Harper's BAZAAR

Напомним, какие обложки мая 2022 редакция Фокуса признала лучшими.

Также Фокус писал о лучших обложках апреля 2022. Среди них широко популярной была тема Украины.