Королева Летиция и первая леди США посетили украинских беженцев (фото)

Ранее Джилл Байден уже приезжала в Украину с благотворительной миссией.

Первая леди США Джилл Байден и королева Испании Летиция посетили украинских беженцев в Мадриде. Об этом сообщила супруга Джо Байдена в своем Instagram.

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"Вместе. Соединенные Штаты и Испания по-прежнему поддерживают Украину", — отметила первая леди США.

Главные представительницы своих стран встретились в рамках саммита НАТО в Мадриде. Среди других благотворительных мероприятий первые леди посетили украинских беженцев в центре Мадрида. Там Джилл Байден и королева Летиция пообщались с несколькими семьями из Украины, которых приняла Испания.

[ + – ] Джилл Байден и королева Летиция в Мадриде

Первая леди США продемонстрировала темно-синее платье в цветочном принте. Тем временем королева Испании примерила безупречный белый брючный костюм, который соединила со светлой блузой.

"Когда я встречалась с украинскими семьями и гуманитарными работниками в Испании, я думала о словах одной матери, которые она сказала мне, когда я ехала в Украину на День матери: "Для наших сердец нет границ". 💕 Я благодарна народу Испании за то, что он продолжает открывать свои сердца тем, кто в этом нуждается", — отметила Джилл Байден, которая в День матери 2022 посетила Украину.

Напомним, принц Великобритании Чарльз и его супруга Камилла Паркер-Боулз посетили украинских беженцев в Канаде.

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