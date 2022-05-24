Принц Чарльз и герцогиня Камилла встретились с украинцами в Канаде (фото)

Королевские супруги посетили три региона страны.

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Будущий король Великобритании принц Чарльз и его супруга Камилла Паркер-Боулз посетили в Оттаве общину украинцев. Снимками они поделились на официальной Instagram-странице.

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"Их Королевские Высочества, положив венок к Национальному военному мемориалу, встретились с представителями украинской общины, наблюдали за прогулкой Королевской канадской конной полиции и отметили #Платиновый юбилей Королевы", — отмечено на странице роялов.

В частности, сын королевы и его жена посетили службу в одном из храмов Оттавы, а именно Украинский Православный Собор Успения Пресвятой Богородицы, пообщались с послом Украины в Канаде Юлией Ковалив, представителями молодежных организаций и попробовали украинские вареники.

[ + – ] Принц Чарльз и герцогиня Камилла в Канаде

Также принц Чарльз получил в подарок знаменитую почтовую марку с русским военным кораблем.

"Эта марка стала символом несокрушимости духа украинцев, воли к победе и благодарности за поддержку нашим партнерам. В то время как храбрые украинские военные защищают наш дом — Украину, многие наши граждане нашли убежище в Канаде. Мы благодарны Канаде, Великобритании и всем странам Содружества за поддержку в эти сложные времена", — отметила Юлия Ковалив в комментарии Суспільному.

Напомним, принц Чарльз мог встретиться с сыном Гарри во время поездки в Канаду.

Также Фокус писал о благородном поступке королевской семьи Великобритании. В своих дворцах представители монархии поместили украинских беженцев.