Принц Чарльз та герцогиня Камілла зустрілися з українцями в Канаді (фото)

Королівське подружжя відвідало три регіони країни.

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Майбутній король Великобританії принц Чарльз та його дружина Камілла Паркер-Боулз відвідали в Оттаві громаду українців. Знімками вони поділилися на офіційній Instagram-сторінці.

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"Їхні Королівські Високості, поклавши вінок до Національного військового меморіалу, зустрілися з представниками української громади, спостерігали за прогулянкою Королівської канадської кінної поліції та відзначили #Платиновий ювілей Королеви", — зазначено на сторінці роялів.

Зокрема син королеви та його дружина відвідали службу в одному з храмів Оттави, а саме Український Православний Собор Успіння Пресвятої Богородиці, поспілкувалися з послом України в Канаді Юлією Ковалів, представниками молодіжних організацій та скуштували українські вареники.

[ + – ] Принц Чарльз та герцогиня Камілла в Канаді

Також принц Чарльз отримав у подарунок знамениту поштову марку з російським військовим кораблем.

"Ця марка стала символом незламності духу українців, волі до перемоги та вдячності за підтримку нашим партнерам. В той час як хоробрі українські військові захищають наш дім — Україну, багато наших громадян, знайшли прихисток у Канаді. Ми вдячні Канаді, Великій Британії та всім країнам Співдружності за підтримку в ці складні часи", — зазначила Юлія Ковалів у коментарі Суспільному.

Нагадаємо, принц Чарльз міг зустрітися із сином Гаррі під час поїздки до Канади.

Також Фокус писав про благородний вчинок королівської родини Великобританії. У своїх палацах представники монархії помістили українських біженців.