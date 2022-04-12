Принц Чарльз може зустрітися з принцом Гаррі під час поїздки до Канади

Принц Чарльз разом із герцогинею Корнуольською збираються з офіційним візитом до Канади.

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Як пише видання HELLO, спадкоємець британського престолу принц Чарльз та його дружина, герцогиня Корнуольська, планують у травні вирушити в офіційний тур Канадою на честь платинового ювілею королеви Єлизавети II. Інформацію, що надійшла з резиденції спадкоємця, підтвердив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

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Принц Уельський і герцогиня Корнуольська вирушають у поїздку з ініціативи Єлизавети II, яка вважає за важливе зміцнювати зв'язки Великобританії з країнами Співдружності націй у рік свого 70-річчя на престолі.

Зазвичай королева сама вирушає в такі поїздки, тим більше, що їй подобається Канада, і вона відвідувала цю країну більше, ніж решту країн Співдружності — 22 рази. Але через слабке здоров'я після перенесеного коронавірусу Єлизаветі II важко літати на такі великі відстані. Ймовірно, з цієї причини вона доручила важливу місію своєму старшому синові, принцу Чарльзу.

Проте головна інтрига майбутньої поїздки — чи скористається спадкоємець британського престолу можливістю зустрітися з принцом Гаррі та Меган Маркл, які мешкають у США. Адже майбутній король давно не бачив свого маленького онука Арчі, якому у травні виповниться три роки, і жодного разу не тримав на руках онучку Лілібет.

Нагадаємо, стосунки у принца Чарльза із молодшим сином, принцом Гаррі, натягнуті. Як писав раніше Фокус, принц Чарльз цієї зими намагався налагодити з ним стосунки й навіть запрошував його до Великобританії, щоб познайомити із сім'єю його молодшу дочку Лілібет, але той відмовився.