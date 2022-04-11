Єлизавета II вперше прокоментувала своє здоров'я після коронавірусу

За словами королеви Великобританії, яка нещодавно перенесла COVID-19, вірус її сильно виснажив.

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Жителі Великобританії дуже стурбовані здоров'ям Її Величності, адже в лютому вона перенесла коронавірус, після чого майже перестала з'являтися на публіці.

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Увесь цей час Єлизавета II не коментувала стан свого здоров'я. Проте нещодавно під час віртуального візиту в Королівську лондонську лікарню на честь офіційного відкриття відділення королеви Єлизавети — реанімаційної установи на 155 ліжок, збудованої лише за п'ять тижнів у розпал пандемії — королева Великобританії співчувала лікарям і пацієнтам, слухаючи їхні історії. Про це повідомили у виданні The National.

"Він (COVID-19 — прим. ред.) дійсно робить людину дуже втомленою та виснаженою, чи не так?" — сказала королева.

Як писав раніше Фокус, у палаці розробили спецоперацію, щоб королева Великобританії могла відвідати панахиду на згадку про її чоловіка, принца Філіппа, без настирливих камер папараці. Для цього Єлизавету II, ймовірно, доставили на гелікоптері до Букінгемського палацу, а потім на автомобілі привезли у Вестмінстерське абатство та провели через західний вхід.

Також до перших роковин смерті герцога Единбурзького Фокус згадував найстильніші образи королівського чоловіка.