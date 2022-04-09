10 стильних образів принца Філіпа, в які закохалася Єлизавета II

9 квітня перші роковини смерті герцога Единбурзького. Фокус згадує стильні образи справжнього англійського джентльмена та коханого чоловіка Єлизавети II.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Чоловік Єлизавети II принц Філіп завжди виглядав бездоганно — справжній британський денді. Він обожнював костюми з Севіл-роу, які підганяв для нього по фігурі легендарний кравець Джон Кент, ретельно підбирав кожну сорочку до піджака, носив чоботи Hunter Wellingtons та взуття ручної роботи John Lobb.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Герцог Единбурзький одягав парадну військово-морську форму для важливих у житті урочистостей — заручин із принцесою Єлизаветою та їхнього весілля у Вестмінстерському абатстві.

[ + – ] фото: Getty Images

[ + – ] фото: Getty Images

Чоловік Єлизавети II завжди одягався відповідно до формату заходу. Міг танцювати кадриль у картатій сорочці та мішкуватих джинсах-слаксах з ременем та хустці на шиї на балу в Оттаві, влаштованому на честь королівських осіб.

[ + – ] фото: Getty Images

Носити легку сорочку, випущену поверх штанів, під час туру на Соломонові острови.

[ + – ] фото: Getty Images Фото: Getty Images

На урочистих заходах, як от день народження королеви Єлизавети II, принц Філіп з'являвся в парадній формі.

[ + – ] фото: Getty Images

Любив костюми, які йому дуже пасували. Причому в будь-якому віці.

У строгому темно-сірому двобортному піджаку принц Единбурзький був по-джентльменськи елегантним, навіть тримаючи на руках трирічного принца Чарльза.

[ + – ] фото: Getty Images

А в смокінгу виглядав шикарно навіть у глибокій старості.

[ + – ] фото: Getty Images Фото: Getty Images

Велику увагу принц Філіп приділяв деталям, вважаючи, що без краватки на комірі або без запонок на манжеті образ не завершений.

[ + – ] фото: Getty Images Фото: Getty Images

[ + – ] фото: Getty Images Фото: Getty Images

І часто підбирав краватки в тон капелюшків королеви Єлизавети II.

[ + – ] фото: Getty Images

Як писав раніше Фокус, попри проблеми зі здоров'ям, королева Єлизавета II цього року особисто відвідала службу пам'яті за своїм чоловіком, принцом Філіпом, який помер у квітні 2021 року у віці 99 років. Ця поява Єлизавети II стала першим публічним виходом за останні кілька місяців.