10 стильных образов принца Филиппа, в которые влюбилась Елизавета II
9 апреля первая годовщина смерти герцога Эдинбургского. Фокус вспоминает стильные образы настоящего английского джентльмена и возлюбленного супруга Елизаветы II.
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Супруг Елизаветы II принц Филипп всегда выглядел безупречно — настоящий британский дэнди. Он обожал костюмы с Сэвил-роу, которые подгонял для него по фигуре легендарный портной Джон Кент, тщательно подбирал каждую рубашку к пиджаку, носил сапоги Hunter Wellingtons и обувь ручной работы John Lobb.
Герцог Эдинбургский надевал парадную военно-морскую форму для важных в жизни торжеств — помолвки с принцессой Елизаветой и их свадьбы в Вестмистерском аббатстве.
Супруг Елизаветы II всегда одевался согласно формату мероприятия. Мог танцевать кадриль в клетчатой рубашке и мешковатых джинсах-слаксах с ремнем и платке на шее на балу в Оттаве, устроенном в честь королевских особ.
Носить легкую рубашку, выпущенную поверх брюк, во время тура на Соломоновы острова.
На торжественных мероприятиях, таких как день рождения королевы Елизаветы II, принц Филипп появлялся в парадной форме.
Любил костюмы, которые ему очень шли. Причем в любом возрасте.
В строгом темно-сером двубортном пиджаке принц Эдинбургский был по-джентельменски элегантным, даже держа на руках трехлетнего принца Чарльза.
А в смогинге выглядел шикарно даже в глубокой старости.
Огромное внимание принц Филипп уделял деталям, считая, что без галстука на воротнике или без запонок на манжете образ не будет законченным.
И часто подбирал галстуки в тон шляпкам королевы Елизаветы II.
Как писал ранее Фокус, несмотря на проблемы со здоровьем, королева Елизавета II в том году лично посетила службу памяти по своему супругу, принцу Филиппу, умершому в апреле 2021 года в возрасте 99 лет. Это появление Елизаветы II стало первым публичным выходом за последние несколько месяцев.