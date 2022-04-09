10 стильных образов принца Филиппа, в которые влюбилась Елизавета II

9 апреля первая годовщина смерти герцога Эдинбургского. Фокус вспоминает стильные образы настоящего английского джентльмена и возлюбленного супруга Елизаветы II.

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Супруг Елизаветы II принц Филипп всегда выглядел безупречно — настоящий британский дэнди. Он обожал костюмы с Сэвил-роу, которые подгонял для него по фигуре легендарный портной Джон Кент, тщательно подбирал каждую рубашку к пиджаку, носил сапоги Hunter Wellingtons и обувь ручной работы John Lobb.

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Герцог Эдинбургский надевал парадную военно-морскую форму для важных в жизни торжеств — помолвки с принцессой Елизаветой и их свадьбы в Вестмистерском аббатстве.

[ + – ] фото: Getty Images

[ + – ] фото: Getty Images

Супруг Елизаветы II всегда одевался согласно формату мероприятия. Мог танцевать кадриль в клетчатой рубашке и мешковатых джинсах-слаксах с ремнем и платке на шее на балу в Оттаве, устроенном в честь королевских особ.

[ + – ] фото: Getty Images

Носить легкую рубашку, выпущенную поверх брюк, во время тура на Соломоновы острова.

[ + – ] фото: Getty Images Фото: Getty Images

На торжественных мероприятиях, таких как день рождения королевы Елизаветы II, принц Филипп появлялся в парадной форме.

[ + – ] фото: Getty Images

Любил костюмы, которые ему очень шли. Причем в любом возрасте.

В строгом темно-сером двубортном пиджаке принц Эдинбургский был по-джентельменски элегантным, даже держа на руках трехлетнего принца Чарльза.

[ + – ] фото: Getty Images

А в смогинге выглядел шикарно даже в глубокой старости.

[ + – ] фото: Getty Images Фото: Getty Images

Огромное внимание принц Филипп уделял деталям, считая, что без галстука на воротнике или без запонок на манжете образ не будет законченным.

[ + – ] фото: Getty Images Фото: Getty Images

[ + – ] фото: Getty Images Фото: Getty Images

И часто подбирал галстуки в тон шляпкам королевы Елизаветы II.

[ + – ] фото: Getty Images

Как писал ранее Фокус, несмотря на проблемы со здоровьем, королева Елизавета II в том году лично посетила службу памяти по своему супругу, принцу Филиппу, умершому в апреле 2021 года в возрасте 99 лет. Это появление Елизаветы II стало первым публичным выходом за последние несколько месяцев.