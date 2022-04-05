Королева Елизавета II перенесет встречи в свой дворец из-за проблем со здоровьем

В феврале 2022 года монарх навсегда покинула Лондон.

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Королева Елизавета II перенесет почти все рабочие встречи на территорию своего замка, поскольку имеет проблемы со здоровьем и ее подданные пытаются обезопасить Ее Величество от частых поездок. Об этом сообщает Daily Mail.

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По информации издания, большая часть встреч будет проходить в Виндзорском замке, куда Елизавета перебралась навсегда из Лондона.

Причиной такого решения стали проблемы со здоровьем 95-летней королевы, поскольку она не может долго стоять или ходить на больших расстояниях. Поскольку за последнее время монарх потянула спину, заболела коронавирусом и долго не выходила в публичное пространство. Появились даже слухи о ее смерти, которые не сразу, но опровергли.

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Однако королева не намерена пропускать важные мероприятия, поэтому большинство из них будут проходить в стенах Виндзорского замка.

"Она не будет переносить абсолютно все встречи в Виндзор. Некоторые визиты Елизавета будет наносить лично. Она не собирается так просто сдаваться", — отмечает издание.

Впрочем, из-за ухудшения состояния здоровья королевы в Букингемском дворце начали разрабатывать план передачи власти принцу Чарльзу, первому в очереди на престол после смерти Елизаветы II.

[ + – ] Елизавета II начала процесс передачи власти принцу Чарльзу Фото: Getty Images

Напомним, накануне королева лично посетила службу памяти по своему мужу, принцу Филиппу, умершому в апреле 2021 года в возрасте 99 лет. Это появление Елизаветы II стало первым публичным выходом за последние несколько месяцев.

Также Фокус писал о решении внука королевы Елизаветы, принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон переехать поближе к королеве из Кенсингтонского дворца. Герцоги Кембриджские уже выбирают соответствующее имение в Виндзоре.