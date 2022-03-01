Оказалось, не умерла. Королева Елизавета II вышла на связь

Монарх не появлялась на публике целую неделю, спровоцировав тревожные слухи.

95-летняя королева Великобритании Елизавета II, о состоянии которой ничего не было слышно всю последнюю неделю, провела две виртуальные встречи с иностранными послами в Виндзорском замке.

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Монарх заразилась коронавирусом 20 февраля и с начала постановки диагноза отменила две онлайн-встречи, пожаловавшись на легкие симптомы простуды. По словам принца Чарльза, его матери "сейчас стало намного лучше".

Об этом он рассказал во время визита в Эссекс, чтобы официально вручить Саутенду Патентные письма, предоставляющие ему статус города после смерти члена парламента сэра Дэвида Амесса.

Во время своего визита в новейший город Великобритании принц и его жена Камилла совершили долгую прогулку по набережной, и 64-летняя Дженис Джейком, администратор местного поля для гольфа, которая и спросила о здоровье королевы.

В первый день весны королева приняла послов Карлеса Джордана Мадеро, представившего суду Сент-Джеймс отзывные грамоты своего предшественника и свои собственные верительные грамоты в качестве посла Княжества Андорра, и Кеделлу Юнуса Хамиди, который вручил свои верительные грамоты в качестве посла Республики Чад при дворе Сент-Джеймс.

Во время обеих аудиенций на королеве было зеленое платье с большой брошью и ее фирменное жемчужное ожерелье.

2 марта королева должна была встретиться с сотнями членов дипломатического корпуса, но Букингемский дворец заявил в субботу, что она, по совету министра иностранных дел, отложила мероприятие. Это решение было принято из-за вторжения России в Украину.

На выходных королева отправилась во Фрогмор в свое Виндзорское поместье, где собрались молодые члены ее семьи, чтобы встретиться с ней. Среди них были принцесса Беатрис, ее маленькая дочь Сиенна, герцог и герцогиня Кембриджские и их трое детей.

Что же касается отмены встреч на прошлой неделе, то теперь стало известно, что королева перенесла их, поскольку у нее был хриплый голос.

Напомним, после того, как королева перенесла аудиенции 22 февраля, на следующий день появилась информация о том, что королева скончалась. Ее опубликовал один из американских таблоидов, заверив, что информация достоверная.

Однако в Букингемском дворце информацию опровергли. В случае смерти монарха первым об этом миру сообщит телеканал ВВС.