Елизавета II отменила все онлайн-встречи: названа причина

Королева продолжит выполнять легкие обязанности, заверили в Букингемском дворце.

95-летняя королева Великобритании Елизавета II отменила все запланированные на 22 февраля онлайн-встречи, поскольку все еще испытывает легкие симптомы простуды после положительного результата теста на коронавирус. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на Букингемский дворец.

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Монарх "решила не выполнять запланированные виртуальные мероприятия сегодня, но продолжит выполнять легкие обязанности", — говорится в сообщении.

Коронавирус у монарха выявили в воскресенье, 20 февраля, во время планового теста. Это произошло через несколько дней после того, как Covid-19 был диагностирован у ее старшего сына Чарльза, который позже заразил им свою супругу Камиллу Паркер-Боулз. И королева, и принц Уэльский с женой были полностью вакцинированы, а также получили бустерную дозу вакцины от коронавируса.

По сообщениям источников, все они переносят болезнь в легкой форме, самоизолировавшись и не появляясь на публичных мероприятиях.

Накануне Елизавета II поздравила женскую и мужскую сборные по керлингу с золотой и серебряной медалями на Олимпиаде в Пекине, опубликовав обращение на сайте.

В последнее время здоровье королевы все больше тревожит ее подданных. Она редко появляется на публике, а во время последней аудиенции в Виндзорском замке была с тростью и призналась, что не может двигаться.

Тем временем Великобритания готовится в июне с размахом отметить Платиновый юбилей королевы. Несмотря на то, что монархом Елизавета II стала 6 февраля 1952 года, сразу после смерти своего отца, ее коронация состоялась 2 июня. К этой дате в Китае выпустили партию сувенирной посуды, которая оказалась бракованной, и теперь продается оптом онлайн, а Королевская почта представила набор марок. на них изображена Ее Величество во время заграничных вояжей и поездок по Соединенному Королевству.