Елизавета II отменила все онлайн-встречи: названа причина
Королева продолжит выполнять легкие обязанности, заверили в Букингемском дворце.
95-летняя королева Великобритании Елизавета II отменила все запланированные на 22 февраля онлайн-встречи, поскольку все еще испытывает легкие симптомы простуды после положительного результата теста на коронавирус. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на Букингемский дворец.
Монарх "решила не выполнять запланированные виртуальные мероприятия сегодня, но продолжит выполнять легкие обязанности", — говорится в сообщении.
Коронавирус у монарха выявили в воскресенье, 20 февраля, во время планового теста. Это произошло через несколько дней после того, как Covid-19 был диагностирован у ее старшего сына Чарльза, который позже заразил им свою супругу Камиллу Паркер-Боулз. И королева, и принц Уэльский с женой были полностью вакцинированы, а также получили бустерную дозу вакцины от коронавируса.
По сообщениям источников, все они переносят болезнь в легкой форме, самоизолировавшись и не появляясь на публичных мероприятиях.
Накануне Елизавета II поздравила женскую и мужскую сборные по керлингу с золотой и серебряной медалями на Олимпиаде в Пекине, опубликовав обращение на сайте.
В последнее время здоровье королевы все больше тревожит ее подданных. Она редко появляется на публике, а во время последней аудиенции в Виндзорском замке была с тростью и призналась, что не может двигаться.
Тем временем Великобритания готовится в июне с размахом отметить Платиновый юбилей королевы. Несмотря на то, что монархом Елизавета II стала 6 февраля 1952 года, сразу после смерти своего отца, ее коронация состоялась 2 июня. К этой дате в Китае выпустили партию сувенирной посуды, которая оказалась бракованной, и теперь продается оптом онлайн, а Королевская почта представила набор марок. на них изображена Ее Величество во время заграничных вояжей и поездок по Соединенному Королевству.