Больная коронавирусом Елизавета II выпустила первое публичное заявление после заражения

Монарх поздравила женскую сборную Великобритании с золотом Олимпиады-22, а мужскую – с серебром.

95-летняя королева Елизавета II, у которой 20 февраля подтвердился коронавирус, не отказалась от выполнения легких обязанностей, поскольку болезнь, по словам врачей, протекает легко, и монарх чувствует только симптомы простуды. Она продолжает реагировать на все происходящее в государстве и не упустила возможности поздравить британские женскую и мужскую команды по керлингу после их успеха на зимних Олимпийских играх в Пекине. Это стало ее первым публичным обращением после известия о болезни.

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"Я сердечно поздравляю женскую сборную Великобритании по керлингу с выдающимся выступлением и завоеванием золотой медали на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине после серебряной медали, завоеванной вчера мужской сборной по керлингу. Я знаю, что ваши местные сообщества и люди по всему Соединенному Королевству присоединятся ко мне и пошлют наши добрые пожелания вам, вашим тренерам, друзьям и семье, которые поддержали вас в вашем большом успехе", – гласит сообщение на сайте королевы.

Напомним, коронавирус в королевской семье появился в начале этого месяца. Сначала диагноз подтвердился у принца Чарльза, заболевшего после полного курса вакцинации второй раз через два дня после общения с матерью. Через четыре дня Covid-19 обнаружили у его жена, Камиллы Паркер-Боулз. У обоих болезнь протекает в легкой форме. Супруги самоизолировались и пока что не появляются на публике.

Королева, которая после встречи с сыном провела аудиенцию в Виндзорском замке с новым министром обороны генерал-майором Элдоном Милларом и его предшественником контр-адмиралом Джеймсом Маклаудом за несколько дней до того, как ей поставили диагноз. Она появилась с тростью и сказала, что не может двигаться.

Королева получила тройную вакцинацию, но врачи рекомендовали ей отдых с середины октября прошлого года, после того как она отменила ряд встреч и провела ночь в больнице, проходя предварительные анализы.