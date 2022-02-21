Хвора на коронавірус Єлизавета II випустила першу публічну заяву після зараження

Монарх привітала жіночу збірну Великобританії із золотом Олімпіади-22, а чоловічу – зі сріблом.

95-річна королева Єлизавета II, у якої 20 лютого підтвердили коронавірус, не відмовилася від виконання легких обов'язків, оскільки хвороба, за словами лікарів, протікає легко, і монарх відчуває лише симптоми застуди. Вона продовжує реагувати на все, що відбувається в державі, і не пропустила можливості привітати британські жіночу та чоловічу команди з керлінгу після їхнього успіху на зимових Олімпійських іграх у Пекіні. Це стало її першим публічним зверненням після звістки про хворобу.

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"Я сердечно вітаю жіночу збірну Великобританії з керлінгу з видатним виступом і завоюванням золотої медалі на зимових Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні після срібної медалі, яку вчора завоювала чоловіча збірна з керлінгу. Я знаю, що ваші місцеві спільноти й люди по всьому Сполученому Королівству приєднаються до мене і передадуть наші добрі побажання вам, вашим тренерам, друзям і сім'ї, які підтримали вас у вашому великому успіху", – говорить повідомлення на сайті королеви.

Нагадаємо, коронавірус у королівській родині з'явився на початку цього місяця. Спочатку діагноз підтвердили у принца Чарльза, який захворів після повного курсу вакцинації вдруге через два дні після спілкування з матір'ю. Через чотири дні Covid-19 виявили у його дружини Камілли Паркер-Боулз. В обох хвороба протікає у легкій формі. Подружжя самоізолювалось і поки що не з'являється на публіці.

Королева, яка після зустрічі із сином провела аудієнцію у Віндзорському замку з новим міністром оборони генерал-майором Елдоном Мілларом та його попередником контрадміралом Джеймсом Маклаудом за кілька днів до того, як їй поставили діагноз. Вона з'явилася з тростиною і сказала, що не може рухатися.

Королева отримала потрійну вакцинацію, але лікарі рекомендували їй відпочинок із середини жовтня минулого року, після того, як вона скасувала низку зустрічей і провела ніч у лікарні, проходячи попередні аналізи.