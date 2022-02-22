Єлизавета II скасувала всі онлайн-зустрічі: названо причину

Королева продовжить виконувати легкі обов'язки, запевнили у Букінгемському палаці.

95-річна королева Великобританії Єлизавета II скасувала всі заплановані на 22 лютого онлайн-зустріч, оскільки все ще відчуває легкі симптоми застуди після позитивного результату тесту на коронавірус. Про це повідомляє The Independent із посиланням на Букінгемський палац.

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Монарх "вирішила не виконувати заплановані віртуальні заходи сьогодні, але продовжить виконувати легкі обов'язки", — йдеться у повідомленні.

Коронавірус у монарха виявили у неділю, 20 лютого, під час планового тесту. Це сталося через кілька днів після того, як Covid-19 був діагностований у її старшого сина Чарльза, який пізніше заразив ним свою дружину Каміллу Паркер-Боулз. І королева, і принц Уельський з дружиною повністю вакциновані, а також отримали бустерну дозу вакцини від коронавірусу.

За повідомленнями джерел, усі вони переносять хворобу в легкій формі, самоізолювавшись і не з'являючись на публічних заходах.

Напередодні Єлизавета II привітала жіночу та чоловічу збірні з керлінгу із золотою та срібною медалями на Олімпіаді в Пекіні, опублікувавши звернення на сайті.

Останнім часом здоров'я королеви дедалі більше турбує її підданих. Вона рідко з'являється на публіці, а під час останньої аудієнції у Віндзорському замку була з тростиною і зізналася, що не може рухатися.

Тим часом Великобританія готується у червні із розмахом відзначити Платиновий ювілей королеви. Незважаючи на те, що монархом Єлизавета II стала 6 лютого 1952 року, одразу після смерті свого батька, її коронація відбулася 2 червня. До цієї дати в Китаї випустили партію сувенірного посуду, який виявився бракованим, і тепер продається оптом онлайн, а Королівська пошта представила набір марок. на них зображена Її Величність під час закордонних вояжів та поїздок Сполученим Королівством.