Американский таблоид сообщил о смерти королевы Елизаветы II

По протоколу, первыми о смерти королевы должны объявить ВВС, получив соответствующую информацию от премьер-министра. Однако главред сайта Hollywood Unlocked утверждает, что не врет, а его источники надежные.

Популярное американское издание Hollywood Unlocked сообщило о смерти британской королевы Елизаветы II, опубликовав информацию не только на своем сайте, но и в соцсетях.

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"С глубочайшим сожалением сообщаем вам, что британская королева Елизавета скончалась. Источники, близкие к королевскому королевству, уведомили нас исключительно о том, что королева Елизавета скончалась. Она должна была присутствовать на свадьбе редактора британского Vogue Эдварда Эннинфула, но была найдена мертвой", – гласит сообщение.

[ + – ] Сообщение о смерти Елизаветы II Фото: hollywoodunlocked/instagram

Издание напомнило также, что в воскресенье, 20 февраля, монарх заразилась коронавирусом, а во вторник отменила все онлайн-встречи из-за легких симптомов болезни.

Через несколько часов таблоид продолжил развитие темы смерти королевы.

"Как мы сообщали во вторник, источники, близкие к королевской семье, подтвердили, что королева Елизавета скончалась. Хотя полные подробности, связанные с ее смертью, еще не разглашаются, уже существуют тщательно разработанные планы на этот момент", – говорится в публикации в Instagram.

[ + – ] Таблоид продолжил развивать тему смерти королевы Фото: hollywoodunlocked/instagram

Речь идет об операции под "Названием "Лондонский мост", где поминутно расписаны действия на случай кончины королевы, а также сценарий ее похорон.

Через несколько часов британский журналист Рикардо Брукс опроверг новость Hollywood Unlocked, опубликовав соответствующий твит.

"@ВВС сообщат об этом первыми, после того как ее личный секретарь уведомит британского премьер-министра. Есть очень сложный и хорошо продуманный план объявления о ее смерти", – написал он.

В свою очередь главный редактор Hollywood Unloced Джейсон Ли утверждает, что информация получена из достоверных источников, и он никогда не публиковал непроверенные данные. В то же время его сообщение вызывает ряд вопросов. Например, многие сомневаются в том, что королева даже гипотетически могла бы быть приглашена на подобное мероприятие и пошла бы туда..

[ + – ] Джейсон Ли, главред Hollywood Unlocked, уверяет, что не врет Фото: theonlyjasonlee/Instagram

Состояние здоровья Елизаветы II в последнее время неоднократно вызывало тревогу со стороны всего мира. Еще до того, как у нее диагностировали коронавирус, королева стала реже появляться на публике. Она ходила с тростью и говорила, что не может двигаться. Врачи еще в октябре прошлого года рекомендовали ей ограничить публичные мероприятия и поберечься.

21 апреля королеве исполнится 96 лет. Она является самым долгоправящим монархом в истории Великобритании.