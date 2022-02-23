Американський таблоїд повідомив про смерть королеви Єлизавети II

За протоколом першими про смерть королеви повинні оголосити ВВС, отримавши відповідну інформацію від прем'єр-міністра. Однак головний редактор сайту Hollywood Unlocked стверджує, що не бреше, а його джерела надійні.

Популярне американське видання Hollywood Unlocked повідомило про смерть британської королеви Єлизавети II, опублікувавши інформацію не лише на своєму сайті, а й у соцмережах.

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"Із глибоким жалем повідомляємо вам, що британська королева Єлизавета померла. Джерела, близькі до королівського королівства, повідомили нас виключно про те, що королева Єлизавета померла. Вона повинна була бути присутня на весіллі редактора британського Vogue Едварда Еннінфула, але була знайдена мертвою", — свідчить повідомлення.

[ + – ] Повідомлення про смерть Єлизавети II Фото: hollywoodunlocked/instagram

Видання нагадало також, що в неділю, 20 лютого, монарх заразилася коронавірусом, а у вівторок скасувала всі онлайн-зустріч через легкі симптоми хвороби.

За кілька годин таблоїд продовжив розвиток теми смерті королеви.

"Як ми повідомляли у вівторок, джерела, близькі до королівської родини, підтвердили, що королева Єлизавета померла. Хоча повні подробиці, пов'язані з її смертю, ще не розголошуються, вже існують ретельно розроблені плани на цей момент", — йдеться в публікації в Instagram.

[ + – ] Табоїд продовжив розвивати тему смерті королеви Фото: hollywoodunlocked/instagram

Ідеться про операцію під назвою "Лондонський міст", де похвилинно розписані дії на випадок смерті королеви, а також сценарій її похорону.

За кілька годин британський журналіст Рікардо Брукс спростував новину Hollywood Unlocked, опублікувавши відповідний твіт.

"@ВВС повідомлять про це першими, після того, як її особистий секретар повідомить британського прем'єр-міністра. Є дуже складний і добре продуманий план оголошення про її смерть", — написав він.

У свою чергу, головний редактор Hollywood Unloced Джейсон Лі стверджує, що інформація отримана з достовірних джерел, і він ніколи не публікував неперевірені дані. У той самий час його повідомлення викликає низку питань. Наприклад, багато хто сумнівається в тому, що королева навіть гіпотетично могла б бути запрошена на подібний захід і пішла б туди.

[ + – ] Джейсон Лі, головний редактор Hollywood Unlocked, запевняє, що не бреше Фото: theonlyjasonlee/Instagram

Стан здоров'я Єлизавети II останнім часом неодноразово викликав тривогу з боку світу. Ще до того, як у неї діагностували коронавірус, королева стала рідше з'являтися на публіці. Вона ходила з палицею та казала, що не може рухатися. Лікарі ще в жовтні минулого року рекомендували їй обмежити публічні заходи та поберегтися.

21 квітня королеві виповниться 96 років. Її правління найтриваліше в історії Великобританії.