Виявилось, не померла. Королева Єлизавета II вийшла на зв'язок

Монархиня не з'являвся на публіці цілий тиждень, спровокувавши тривожні чутки.

95-річна королева Великобританії Єлизавета II, про стан якої нічого не було чути протягом останнього тижня, провела дві віртуальні зустрічі з іноземними послами у Віндзорському замку.

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Монархиня заразилася коронавірусом 20 лютого і від початку постановки діагнозу скасувала дві онлайн-зустрічі, поскаржившись на легкі симптоми застуди. За словами принца Чарльза, його матері "зараз стало набагато краще".

Про це він розповів під час візиту до Ессексу, щоб офіційно вручити Саутенду Патентні листи, які надають йому статус міста після смерті члена парламенту сера Девіда Амесса.

Під час свого візиту до найновішого міста Великобританії принц та його дружина Камілла здійснили довгу прогулянку набережною, і 64-річна Дженіс Джейком, адміністратор місцевого поля для гольфу, яка й запитала про здоров'я королеви.

У перший день весни королева прийняла послів Карлеса Джордана Мадеро, який представив суду Сент-Джеймс грамоти свого попередника і свої власні вірчі грамоти як посла Князівства Андорра, і Кеделлу Юнуса Хаміді, який вручив свої вірчі грамоти як посол Республіки Чад при дворі Джеймс.

Під час обох аудієнцій на королеві була зелена сукня з великою брошкою та її фірмове намисто з перлів.

2 березня королева мала зустрітися із сотнями членів дипломатичного корпусу, але Букінгемський палац заявив у суботу, що вона, за порадою міністра закордонних справ, відклала захід. Це рішення було ухвалено через вторгнення Росії в Україну.

На вихідних королева вирушила до Фрогмора у свій Віндзорський маєток, де зібралися молоді члени її сім'ї, щоб зустрітися з нею. Серед них були принцеса Беатріс, її маленька дочка Сієнна, герцог та герцогиня Кембриджські та їх троє дітей.

Що ж до скасування зустрічей минулого тижня, то тепер стало відомо, що королева перенесла їх, оскільки вона мала хрипкий голос.

Нагадаємо, після того, як королева перенесла аудієнції 22 лютого, наступного дня з'явилася інформація про те, що королева померла. Її опублікував один із американських таблоїдів, запевнивши, що інформація є достовірною.

Проте в Букінгемському палаці інформацію спростували. У разі смерті монарха першим про це світ повідомить телеканал ВВС.