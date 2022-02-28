Російська авіація бомбить Харків та область некерованими бомбами, — CIT

Дослідницька група Conflict Intelligence Team вважає, що Росія може перейти до тактики завдання ударів по площах міст, яку противник уже випробував у Чечні та Сирії.

CIT у своєму Telegram-каналі пише, що поки не можна встановити, які боєприпаси застосовувала авіація ворога під час бомбардування Харкова, але група припускає, що це некеровані бомби і їх все більше використовуватиме противник через те, що російська "спецоперація" в Україні провалилася.

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На відео, яке було опубліковано 28 лютого, видно проліт російських винищувачів-бомбардувальників Су-34 над селищем Приколотне Харківської області у напрямку Харкова.

Після цього, як пише CIT, з'явилося відео із самого Харкова, де видно стовпи диму.

Один із кадрів користувачі мережі позначили як мікрорайон Північна Салтівка, а саме перехрестя вулиці Гвардійців-Широнінців та Дружби народів. Навколо місця влучення бомби розташовані житлові будинки, і якщо удар завдали некерованим боєприпасом, то такі дії можна вважати військовим злочином, пише CIT.

На вулиці Московській у місті Ізюм Харківської області знайшли авіаційний боєприпас, що не розірвався. Це фугасна авіаційна бомба ФАБ-500М-62. Потрапляння таких некерованих авіабомб до житлових кварталів неодноразово бачили в Сирії, пише CIT.

"Ми поки не можемо точно встановити, які саме боєприпаси застосовували Повітряно-космічні сили Росії в Харкові, однак припускаємо, що надалі ми побачимо більше застосування некерованих бомб та інших подібних боєприпасів. Це пов'язано з тим, що "спецоперація", яка передбачала швидку нейтралізацію української армії та безперешкодне зайняття великих міст, мабуть, провалилася. Тепер російська армія може перейти до перевіреної в Чечні та Сирії тактики бомбометання по площах, яка завдає величезних збитків цивільному населенню", — сказано в повідомленні.

Як повідомляє МВС України, у Харкові противник здійснив масований обстріл із реактивних систем залпового вогню близько 13:00 28 лютого.

У той же час Генштаб ЗСУ у черговому зведенні з фронту повідомив, що війська РФ зупинені на всіх напрямках. Але минулої доби ворог завдав 6 ракетних і 4 авіаудари по території України.

Ракетні удари війська РФ завдали не лише Харкову, але й Житомиру та Чернігову. Фокус уже писав докладніше про це, а також ситуацію в інших містах, куди намагаються прорватися вороги.