Российская авиация бомбит Харьков и область неуправляемыми бомбами, - CIT

Исследовательская группа Conflict Intelligence Team считает, что Россия может перейти к тактике нанесения ударов по площадям городов, которую противник уже опробовал в Чечне и Сирии.

CIT в своем Telegram-канале пишет, что пока нельзя установить, какие боеприпасы применяла авиация врага при бомбардировке Харькова, но группа предполагает, что это неуправляемые бомбы и их все больше будет использовать противник из-за того, что российская "спецоперация" в Украине провалилась.

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На видео, которое было опубликовано 28 февраля, видно пролет российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 над поселком Приколотное Харьковской области в направлении Харькова.

После этого, как пишет CIT, появилось видео из самого Харькова, где видны столбы дыма.

Один из кадров пользователи сети геолоцировали как микрорайон Северная Салтовка, а именно перекресток улицы Гвардейцев-Широнинцев и Дружбы народов. Вокруг места попадания бомбы находятся жилые дома и если удар нанесли неуправляемым боеприпасом, то такие действия можно считать военным преступлением, пишет CIT.

На улице Московской в городе Изюм Харьковской области нашли неразорвавшийся авиационный боеприпас. Это — фугасная авиационная бомба ФАБ-500М-62. Попадание таких неуправляемых авиабомб в жилые кварталы неоднократно видели в Сирии, пишет CIT.

"Мы пока не можем точно установить, какие именно боеприпасы применяли Воздушно-космические силы России в Харькове, однако предполагаем, что в дальнейшем мы увидим больше применения неуправляемых бомб и других подобных боеприпасов. Это связано с тем, что "спецоперация", которая предусматривала быструю нейтрализацию украинской армии и беспрепятственное занятие крупных городов, по-видимому, провалилась. Теперь российская армия может перейти к проверенной в Чечне и Сирии тактике бомбометания по площадям, которая наносит огромный ущерб гражданскому населению", — сказано в сообщении.

Как сообщает МВД Украины, по Харькову противник осуществил массированный обстрел из реактивных систем залпового огня около 13:00 28 февраля.

В то же время Генштаб ВСУ в очередной сводке с фронта сообщил, что войска РФ остановлены на всех направлениях.Но за прошедшие сутки враг нанес 6 ракетных и 4 авиаудара по территории Украины.

Ракетные удары войска РФ нанесли не только по Харькову, но и по Житомиру и Чернигову. Фокус уже писал подробнее об этом, а также о ситуации в других городах, куда пытаются прорваться враги.