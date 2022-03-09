Елизавета II навсегда покинула Лондон

Отныне королева будет работать "дистанционно" и принимать официальных лиц в Беркшире

Британские СМИ сообщают о решении королевы Великобритании Елизаветы II окончательно уехать из Лондона и сделать Виндзорский дворец своей основной резиденцией. По информации СМИ, со следующей недели Ее величество будет работать "онлайн" и принимать у себя высокопоставленных и официальных лиц в графстве Беркшир.

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Фото: PA

"Виндзор — это место, которое она любит. Там все ее совместные воспоминания с принцем Филиппом. Еще у нее есть свои пони, а семья находится поблизости. Это вполне разумно", — прокомментировал решение Ее Величества Хьюго Викерс, королевский хроникер.

Ранее официальной резиденцией королевы был Букингемский дворец, откуда она, вместе с ныне покойным мужем принцем Филиппом переехала во время пандемии — еще в марте 2020 года. В настоящее время в королевской резиденции в центре Лондона проходят масштабные ремонтные работы, которые продлятся до 2027 года. Это значит, что следующими обитателями Букингемского дворца станут уже принц Чарльз и Камилла, которых королева назвала своими официальными приемниками.

Ранее Фокус писал о том, что королева пожертвует сумму личных средств на Украину. В то время, как будущих король Великобритании, принц Чарльз оказался в центре расследования из-за деятельности своего фонда.