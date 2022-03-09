Єлизавета II назавжди покинула Лондон

Відтепер королева працюватиме "дистанційно" та прийматиме офіційних осіб у Беркширі.

Британські ЗМІ повідомляють про рішення королеви Великобританії Єлизавети II остаточно виїхати з Лондона та зробити Віндзорський палац своєю основною резиденцією. За інформацією ЗМІ, з наступного тижня Її величність працюватиме "онлайн" і прийматиме у себе високопоставлених та офіційних осіб у графстві Беркшир.

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Фото: PA

"Віндзор — це місце, яке вона любить. Там усі її спільні спогади з принцом Філіпом. Ще вона має свої поні, а сім'я знаходиться поблизу. Це цілком розумно", — прокоментував рішення Її Величності Х'юго Вікерс, королівський хронікер.

Раніше офіційною резиденцією королеви був Букінгемський палац, звідки вона разом із нині покійним чоловіком принцом Філіпом переїхала під час пандемії ще в березні 2020 року. Наразі в королівській резиденції у центрі Лондона проходять масштабні ремонтні роботи, які триватимуть до 2027 року. Це означає, що наступними мешканцями Букінгемського палацу стануть принц Чарльз і Камілла, яких королева назвала своїми офіційними приймачами.

Раніше Фокус писав, що королева пожертвує суму особистих коштів для України. У той час як майбутній король Великобританії, принц Чарльз опинився в центрі розслідування через діяльність свого фонду.