Кейт Миддлтон и принц Уильям планируют переехать из Кенсингтонского дворца

Они уже присматривают себе соответствующее имение в окрестностях Виндзорского замка.

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Стало известно, что герцоги Кембриджские, Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с детьми планируют летом 2022 года переехать из Кенсингтонского дворца. Об этом сообщает The Sun.

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Как известно, причиной такого решения является желание Уильяма быть ближе к своей бабушке, королеве Елизавете II, которая в последнее время часто болеет и почти все время проводит в Виндзоре. Так что внук вместе с семьей планирует выбрать будущее жилье именно там.

На территории Виндзорского парка есть немало королевских зданий, так что герцогам Кембриджским будет из чего выбрать.

Среди них роскошный особняк Frogmore House, в котором в 2018 году проходил праздничный свадебный банкет принца Гарри и Меган Маркл.

[ + – ] Имение Frogmore House

Также вариантом для переезда могло стать имение Royal Lodge, принадлежащее принцу Эндрю, ведь предполагалось, что после громкого секс-скандала он уедет оттуда. Однако королевский сын продолжает там жить.

Скорее всего, внук Елизаветы вместе с семьей переедет в Fort Belvedere — имение, построенное в свое время для сына короля Георга II.

[ + – ] Fort Belvedere — наиболее вероятное следующее жилье Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Ранее Фокус писал о том, на кого больше всего похож старший сын герцогов Кембриджских — 8-летний Джордж.

Напомним, принц Уильям и Кэтрин Миддлтон посетили страны Карибских островов. Тур сопровождался скандалами, ведь здешние жители желали прощения и компенсаций от королевской семьи за эпоху рабства.