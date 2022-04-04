Кейт Міддлтон і принц Вільям планують переїхати з Кенсінгтонського палацу

Вони вже приглядають собі відповідний маєток поблизу.

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Стало відомо, що герцоги Кембриджські, Кейт Міддлтон та принц Вільям, разом з дітьми планують влітку 2022 року переїхати з Кенсінгтонського палацу. Про це повідомляє The Sun.

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Як відомо, причиною такого рішення є бажання Вільяма бути ближчим до своєї бабусі, королеви Єлизавети Другої, яка останнім часом занедужала і майже весь час проводить у Віндзорі. Тож онук разом із родиною планує обрати майбутнє житло саме там.

На території Віндзорського парку є чимало королівських будівель, тож герцогам Кембриджським буде з чого обрати. Серед них розкішний Frogmore House, у якому у 2018 році відбувався святковий весільний банкет принца Гаррі та Меган Маркл.

[ + – ] Маєток Frogmore House

Також варіантом для переїзду міг стати маєток Royal Lodge, котрий належить принцу Ендрю, адже передбачалося, що після гучного секс-скандалу він з'їде звідти. Проте королівський син продовжує там жити.

Швидше за все, онук Єлизавети разом із родиною переїде до Fort Belvedere — маєтку, побудованого свого часу для сина короля Георга ІІ.

[ + – ] Fort Belvedere — найбільш ймовірне наступне помешкання Кейт Міддлтон та принца Вільяма

Раніше Фокус писав про те, на кого найбільше схожий старший син герцогів Кембриджських — 8-річний Джордж.

Нагадаємо, принц Вільям та Кетрін Міддлтон відвідали країни Карибських островів. Тур супроводжувався скандалами, адже тутешні мешканці бажали вибачень та компенсацій від королівської родини за епоху рабства.