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Кейт Міддлтон і принц Вільям планують переїхати з Кенсінгтонського палацу

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Кейт Міддлтон та принц Вільям переїжджають з Кенсінгтонського палацу, кенсінгтон, королева єлизавета хвора
Фото: Фото: Gettyimages | Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми

Вони вже приглядають собі відповідний маєток поблизу.

Стало відомо, що герцоги Кембриджські, Кейт Міддлтон та принц Вільям, разом з дітьми планують влітку 2022 року переїхати з Кенсінгтонського палацу. Про це повідомляє The Sun.

Як відомо, причиною такого рішення є бажання Вільяма бути ближчим до своєї бабусі, королеви Єлизавети Другої, яка останнім часом занедужала і майже весь час проводить у Віндзорі. Тож онук разом із родиною планує обрати майбутнє житло саме там.

На території Віндзорського парку є чимало королівських будівель, тож герцогам Кембриджським буде з чого обрати. Серед них розкішний Frogmore House, у якому у 2018 році відбувався святковий весільний банкет принца Гаррі та Меган Маркл.

Маєток Frogmore House

Також варіантом для переїзду міг стати маєток Royal Lodge, котрий належить принцу Ендрю, адже передбачалося, що після гучного секс-скандалу він з'їде звідти. Проте королівський син продовжує там жити.

Швидше за все, онук Єлизавети разом із родиною переїде до Fort Belvedere — маєтку, побудованого свого часу для сина короля Георга ІІ.

Fort Belvedere — найбільш ймовірне наступне помешкання Кейт Міддлтон та принца Вільяма

Раніше Фокус писав про те, на кого найбільше схожий старший син герцогів Кембриджських — 8-річний Джордж.

Нагадаємо, принц Вільям та Кетрін Міддлтон відвідали країни Карибських островів. Тур супроводжувався скандалами, адже тутешні мешканці бажали вибачень та компенсацій від королівської родини за епоху рабства.