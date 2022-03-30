Точна копія. В Мережі показали, на кого справді схожий старший син Кейт Міддлтон

Зовнішність старшого сина майбутнього монарха неодноразово ставала темою для обговорення серед шанувальників британської королівської сім'ї.

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Восьмирічний принц Джордж, син герцогів Кембриджських, найбільше схожий на свого діда за материнською лінією Майкла Міддлтона. Такого висновку дійшли користувачі Мережі, уважно розглянувши знімки первістка Кейт Міддлтон і принца Вільяма під час поминальної служби за принцом Філіпом. Подружжя прийшло до Вестмінстерського абатства з двома старшими дітьми. Окрім принца Джорджа, на публіці з'явилася його сестра, принцеса Шарлотта.

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Коли фотографії із заходу поширили в мережі, шанувальники королівської сім'ї поспішили виділити, наскільки онук схожий на свого 72-річного діда.

За словами одного з читачів, Джордж — це міні-Майкл Міддлтон. "Принц Джордж виглядає як світловолоса версія Майкла Міддлтона", — написав інший. "Джордж дуже схожий на свого діда Майкла Міддлтона", — вважає ще один спостерігач.

"На мою думку, зовні Джордж схожий на Ерла Спенсера та Майкла Міддлтона", — зазначив ще один користувач, додавши, що його сестра принцеса Шарлотта більше схожа на 39-річного принца Вільяма.

[ + – ] Принц Джордж і Майкл Міддлтон Фото: Скриншот

Деякі британці наголошують на тому, що обличчям Джордж схожий на свого діда, а зростом — на свого батька, герцога Кембриджського.

Незалежно від того, на кого він схожий, Джордж справив враження на королівських шанувальників. Разом із сестрою вони демонстрували вихованість і поводилися дуже гідно під час поминальної служби. Джордж, одягнений у такий же костюм, як його батько, виглядав дуже зосередженим, можливо тому, що розумів всю серйозність ситуації.

Герцог і герцогиня Кембриджські вирішили привести двох своїх старших дітей у Вестмінстерське абатство, щоб вони могли віддати шану своєму прадіду, принцу Філіпу.

Служба знаменує одну з важливих подій на сьогодні для двох молодих членів королівської сім'ї, обидва з яких підтримували тісні стосунки з принцом Філіпом до його смерті у віці 99 років у квітні минулого року.

У британської королеви 12 правнуків, 10 із яких народилися до смерті герцога Единбурзького у квітні минулого року.

Іншими правнуками герцога Единбурзького є принц Луї (3 роки), Лена Тіндалл (3 роки) та її однорічний брат Лукас, однорічний син принцеси Євгенії Август Бруксбенк та дочка принцеси Беатріс Сієнна Мапеллі Моцці, яка народилася у вересні минулого року. Діти принца Гаррі та Меган Маркл Арчі (2 роки) та дев'ятимісячна Лілібет залишилися разом з батьками в Каліфорнії. Герцоги Сассекські проігнорували захід, оскільки принц Гаррі не був упевнений у безпеці своєї сім'ї й не прилетів до Великобританії. Щобільше, він подав до суду на британське МЗС.

Також на службі були присутні семеро з восьми онуків королеви: Пітер Філліпс, Зара Тіндалл, герцог Кембриджський, принцеса Беатріс, принцеса Євгенія, леді Луїза Віндзор та Джеймс, віконт Северн.

Нагадаємо, під час служби королева не стримала сліз. Її чоловік, герцог Единбурзький, помер 9 квітня минулого року, не доживши два місяці до свого 100-ліття.