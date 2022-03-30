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Точна копія. В Мережі показали, на кого справді схожий старший син Кейт Міддлтон

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Герцоги Кембріджські
Фото: Getty Images | Герцоги Кембриджські з дітьми у Вестмінстерському абатстві

Зовнішність старшого сина майбутнього монарха неодноразово ставала темою для обговорення серед шанувальників британської королівської сім'ї.

Восьмирічний принц Джордж, син герцогів Кембриджських, найбільше схожий на свого діда за материнською лінією Майкла Міддлтона. Такого висновку дійшли користувачі Мережі, уважно розглянувши знімки первістка Кейт Міддлтон і принца Вільяма під час поминальної служби за принцом Філіпом. Подружжя прийшло до Вестмінстерського абатства з двома старшими дітьми. Окрім принца Джорджа, на публіці з'явилася його сестра, принцеса Шарлотта.

Коли фотографії із заходу поширили в мережі, шанувальники королівської сім'ї поспішили виділити, наскільки онук схожий на свого 72-річного діда.

За словами одного з читачів, Джордж — це міні-Майкл Міддлтон. "Принц Джордж виглядає як світловолоса версія Майкла Міддлтона", — написав інший. "Джордж дуже схожий на свого діда Майкла Міддлтона", — вважає ще один спостерігач.

"На мою думку, зовні Джордж схожий на Ерла Спенсера та Майкла Міддлтона", — зазначив ще один користувач, додавши, що його сестра принцеса Шарлотта більше схожа на 39-річного принца Вільяма.

онук та дід
Принц Джордж і Майкл Міддлтон
Фото: Скриншот

Деякі британці наголошують на тому, що обличчям Джордж схожий на свого діда, а зростом — на свого батька, герцога Кембриджського.

Незалежно від того, на кого він схожий, Джордж справив враження на королівських шанувальників. Разом із сестрою вони демонстрували вихованість і поводилися дуже гідно під час поминальної служби. Джордж, одягнений у такий же костюм, як його батько, виглядав дуже зосередженим, можливо тому, що розумів всю серйозність ситуації.

Герцог і герцогиня Кембриджські вирішили привести двох своїх старших дітей у Вестмінстерське абатство, щоб вони могли віддати шану своєму прадіду, принцу Філіпу.

Служба знаменує одну з важливих подій на сьогодні для двох молодих членів королівської сім'ї, обидва з яких підтримували тісні стосунки з принцом Філіпом до його смерті у віці 99 років у квітні минулого року.

У британської королеви 12 правнуків, 10 із яких народилися до смерті герцога Единбурзького у квітні минулого року.

Іншими правнуками герцога Единбурзького є принц Луї (3 роки), Лена Тіндалл (3 роки) та її однорічний брат Лукас, однорічний син принцеси Євгенії Август Бруксбенк та дочка принцеси Беатріс Сієнна Мапеллі Моцці, яка народилася у вересні минулого року. Діти принца Гаррі та Меган Маркл Арчі (2 роки) та дев'ятимісячна Лілібет залишилися разом з батьками в Каліфорнії. Герцоги Сассекські проігнорували захід, оскільки принц Гаррі не був упевнений у безпеці своєї сім'ї й не прилетів до Великобританії. Щобільше, він подав до суду на британське МЗС.

Також на службі були присутні семеро з восьми онуків королеви: Пітер Філліпс, Зара Тіндалл, герцог Кембриджський, принцеса Беатріс, принцеса Євгенія, леді Луїза Віндзор та Джеймс, віконт Северн.

Нагадаємо, під час служби королева не стримала сліз. Її чоловік, герцог Единбурзький, помер 9 квітня минулого року, не доживши два місяці до свого 100-ліття.