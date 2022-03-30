Кейт Міддлтон і принц Вільям із дітьми відвідали службу на пам'ять принцу Філіпу

Службу на пам'ять герцогу Единбурзькому відвідали монархи з усього світу й навіть опальний принц Ендрю, але тільки не принц Гаррі, який залишився в Каліфорнії.

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Напередодні в Лондоні у Вестмінстерському абатстві пройшла служба на пам'ять покійному принцу Філіпу, чоловіку королеви Єлизавети II, який помер у віці 99 років 9 квітня 2021 року. Службу відвідали майже всі родичі та знайомі герцога Единбурзького. Навіть королева, яка останнім часом не дуже добре почувається. Вшанувати пам'ять прийшли й принц Вільям із дружиною та дітьми. Про це пише Daily Mail.

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Удома залишився лише молодший син подружжя, принц Луї, а поява восьмирічного принца Джорджа та шестирічної принцеси Шарлотти стала сюрпризом. Вони вже давно не з'являлися на публіці разом із батьками.

[ + – ] Принц Вільям, Кейт Міддлтон, принц Джордж і принцеса Шарлотта

Кейт обрала для служби чорну сукню в білий горошок Alessandra Rich, схожу на ті наряди, що в 1980-х вибирала принцеса Діана. А образ герцогиня Кембриджська доповнила перлинними сережками своєї покійної свекрухи.

Джордж і Шарлотта намагалися зберігати серйозний вигляд, але пізніше журналісти з'ясували, що мати перед входом у Вестмінстерське абатство дозволила їм поводитися розкутіше.

"Ви можете усміхатися", — сказала Кейт, перед тим, як представити своїх дітей духовенству.

До речі, служба на пам'ять принцу Філіпу багато в чому відбулася за його власним планом, який герцог склав багато років тому, плануючи власний похорон. Але багато що з його плану не було втілено через пандемію коронавірусу, так що другий шанс представився напередодні. Так, на службі були присутні лауреати золотих нагород герцога Единбурзького (DofE), морські кадети та духовенство з Віндзора, Сандрінгема та Балморала, а парафіяни виконали його улюблений гімн "Веди мене, о великий викупителю".

[ + – ] Принц Вільям, Кейт Міддлтон, принц Джордж і принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

Загалом на службу зібралося 1800 гостей. І багато хто з них, включаючи саму королеву, герцогиню Корнуольську й іспанську королеву Летицію, вибрали вбрання у кольорі "единбурзький зелений" — офіційний колір лівреї (форми) принца Філіпа. За життя принца в цей колір були пофарбовані його особисті автомобілі, а після смерті катафалк під час похорону.

[ + – ] Поминальна служба на пам'ять принцу Філіпу

На службі навіть з'явився опальний принц Ендрю, якому раніше вдалося досягти позасудової домовленості з Вірджинією Джуффре, яка звинувачувала його в зґвалтуванні. Через звинувачення в згвалтуванні принц втратив військові звання, грошове забезпечення, а також був відсторонений від виконання обов'язків члена королівської сім'ї.

А ось принц Гаррі, улюблений онук покійного, не знайшов часу, щоб приїхати у Великобританію на день пам'яті. Він стверджує, що на батьківщині йому загрожує небезпека після того, як Скотленд-Ярд відмовився надати йому такий самий захист, як і іншим членам королівської сім'ї. Гаррі залишився в Каліфорнії разом із Меган Маркл і своїми дітьми.