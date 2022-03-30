Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми посетили службу в память о принце Филиппе

Службу в память о герцоге Эдинбургском посетили монархи со всего мира и даже опальный принц Эндрю, но только не принц Гарри, который остался в Калифорнии

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Накануне в Лондоне в Вестминстерском аббатстве прошла служба в память о покойном принце Филиппе, супруге королевы Елизаветы II, который скончался в возрасте 99 лет 9 апреля 2021 года. Службу посетили практически все родственники и знакомые герцога Эдинбургского. Даже королева, которая в последнее время не слишком хорошо себя чувствует. Почтить память пришли и принц Уильям с женой и детьми. Об этом пишет Daily Mail.

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Дома остался только младший сын четы, принц Луи, а появление восьмилетнего принца Джорджа и шестилетней принцессы Шарлотты стало сюрпризом. Они уже давно не появлялись на публике вместе с родителями.

[ + – ] Принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Джордж и принцесса Шарлотта

Кейт выбрала для службы черное платье в белый горошек Alessandra Rich, схожее с теми нарядами, что в 1980-х выбирала принцесса Диана. А образ герцогиня Кембриджская дополнила жемчужными серьгами своей покойной свекрови.

Джордж и Шарлотта старались сохранять серьезный вид, но позже журналисты выяснили, что мать, перед входом в Вестминстерское аббатство разрешила им вести себя более раскованно.

"Вы можете улыбаться", — сказала Кейт, перед тем, как представить своих детей духовенству.

К слову, служба в память о принце Филиппе во многом прошла по его собственному плану, который герцог составил много лет назад, планируя собственные похороны. Но многое из его плана не было воплощено в жизнь из-за пандемии коронавируса, так что второй шанс представился накануне. Так, на службе присутствовали лауреаты золотых наград герцога Эдинбургского (DofE), морские кадеты и духовенство из Виндзора, Сандрингема и Балморала, а прихожане исполнили его любимый гимн "Веди меня, о великий искупитель".

[ + – ] Принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Джордж и принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

Всего на службу собрались 1800 гостей. И многие из них, включая саму королеву, герцогиню Корнуоллскую и испанскую королеву Летицию, выбрали наряды в цвете "эдинбургский зеленый", — официальный цвет ливреи (формы) принца Филиппа. При жизни принца в этот цвет были выкрашены его личные автомобили, а после смерти – катафалк во время похорон.

[ + – ] Поминальная служба в память о принце Филиппе

На службе даже появился опальный принц Эндрю, которому ранее удалось достигнуть внесудебной договоренности с Вирджинией Джуффре, которая обвиняла его в изнасиловании. Из-за обвинения в изнасиловании принц лишился воинских званий, денежного довольства, а также отстранен от исполнения обязанностей члена королевской семьи.

А вот принц Гарри, любимый внук покойного, не нашел времени для того, чтобы приехать в Великобританию на день памяти. Он утверждает, что на родине ему угрожает опасность, после того как Скотленд-ярд отказался предоставить ему такую же защиту, как и другим членам королевской семьи. Гарри остался в Калифорнии вместе с Меган Маркл и своими детьми.