Від погроз до дій. Принц Гаррі подав до суду на МВС Великої Британії

Герцог Сассекський має намір домогтися, щоб йому надали охорону з-поміж британських поліцейських під час його приїзду з сім'єю на Платиновий ювілей королеви. За його словами, він готовий платити за роботу правоохоронців своїми коштів.

Принц Гаррі подав судовий позов у Високий суд Лондона проти Міністерства внутрішніх справ Великобританії після того, як відомство відмовило йому в праві оплатити охорону з-поміж поліції під час його передбачуваного візиту до Великобританії на святкування Платинового ювілею королеви, повідомляє Daily Mail.

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Перше засідання призначене на сьогодні, 18 лютого.

Адвокат герцога Сассекського стверджує, що його клієнт хоче привезти дружину та дітей на батьківщину, проте "не може повернутися додому", бо це надто небезпечно. При цьому він готовий платити за охорону.

"Як широко відомо, інші особи, які звільнилися з державної служби та наражаються на невід'ємний ризик загрози, отримують захист поліції безкоштовно для них. Великобританія завжди буде домом принца Гаррі та країною, в якій він хоче, щоб його дружина та діти були в безпеці. З відсутністю захисту з боку поліції виникає надто великий особистий ризик… Принц Гаррі успадкував загрозу безпеці при народженні на все життя, він залишається шостим у черзі на престол, двічі відбував бойову службу в Афганістані, а в останні роки його сім'я зазнавала добре задокументованих неонацистських і екстремістських загроз", — заявив адвокат герцога.

Після того, як принц Гаррі та Меган Маркл склали із себе обов'язки членів королівської сім'ї та поїхали до США на початку 2020 року, Великобританія позбавила їх поліцейського захисту, який фінансується за рахунок платників податків.

Його заявку на перегляд рішення Міністерства внутрішніх справ було подано у вересні. Очікується, що під час попереднього слухання у Високому суді Лондона буде розглянуто, які частини судових документів можуть бути оприлюднені, а які мають залишатися в таємниці.

Раніше Гаррі вже скаржився на те, що зазнав ризику, приїжджаючи додому. Так, минулого року принц ненадовго повернувся з Лос-Анджелеса на відкриття статуї Діани 1 липня, на якому його брат, принц Вільям, не хотів його бачити, а за день до цього зустрівся з хворими дітьми на вечірці і саду WellChild у Кью-Гарденс. Відомо, що машину герцога переслідували фотографи, коли він їхав.

Забезпечення безпеки Гаррі та Меган було одним із ключових питань, коли пара відмовилася виконувати королівські обов'язки на початку 2020 року. Через деякий час вони повідомили, що ввели "заходи безпеки, що фінансуються з приватних джерел" для свого переїзду до США після того, як тодішній президент Дональд Трамп заявив, що його країна не платитиме за їхній захист.

Пізніше Гаррі заявив, що рішення британського уряду позбавити його сім'ю захисту було неправильним. Він стверджує, що його приватна команда охорони США не має юрисдикції за кордоном або доступу до британської розвідки, яка необхідна для забезпечення безпеки його та його близьких.

За інформацією ЗМІ, королева повідомлена про судовий позов, який став першим в історії монархії, коли член королівської сім'ї судиться з урядом.

Цей суд стане черговим ударом для Єлизавети ІІ. Нещодавно її син, принц Ендрю, пішов на мирову з Вікторією Джуффре, яка подала на нього до суду за зґвалтування в США. Він погодився виплатити їй $16 млн, причому більшу частину цих грошей дасть його мати.

Крім того, неприємності обрушилися й на принца Чарльза, приватний фонд якого запідозрили в махінаціях.