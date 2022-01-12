Принц Вільям не хотів бачити принца Гаррі на відкритті пам'ятника принцесі Діані
Давно ходять чутки про розрив братських відносин двох принців.
Напередодні стало відомо, що 39-річний принц Вільям не збирався кликати свого брата, 37-річного принца Гаррі, на відкриття пам'ятника їхній матері, принцесі Діані, яка трагічно загинула в автокатастрофі у 1997-му році в Парижі. Про це повідомляє Daily Mail.
Зазначимо, що відкриття статуї відбулося влітку 2021-року в затонулому саду Кенсінгтонського палацу, але замовили брати її ще у 2017 році.
Герцога Кембриджського змогла переконати його дружина, Кейт Міддлтон, якій напередодні виповнилося 40 років.
"Кейт намагалася підтримувати його і виступала як миротворець у їхніх непростих рішеннях", — зазначає джерело видання.
Відносини між синами принцеси Діани вже давно загострилися, особливо після переїзду принца Гаррі з дружиною Меган Маркл до США та скандального інтерв'ю Опрі Вінфрі на початку 2021-го року, яке нещодавно зникло з мережі.
На похоронах принца Філіпа у квітні 2021-го Кейт Міддлтон також намагалася примирити братів. Інсайдер стверджує, що саме завдяки їй між Гаррі та Вільямом зберігається хоч якийсь зв'язок. Хоча в інтерв'ю Опрі Вінфрі дружина принца Гаррі Меган Маркл, звинувачуючи всю королівську родину в її приниженні, виділила окреме місце розповідям про герцогиню Кетрін, яка нібито змусила Меган плакати в день свого весілля.
Раніше Фокус писав про те, чому в королівській родині не хотіли, аби Елтон Джон співав на похороні принцеси Діани.