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Принц Вільям не хотів бачити принца Гаррі на відкритті пам'ятника принцесі Діані

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Фото: Getty Images | Принц Гаррі та принц Вільям

Давно ходять чутки про розрив братських відносин двох принців.

Напередодні стало відомо, що 39-річний принц Вільям не збирався кликати свого брата, 37-річного принца Гаррі, на відкриття пам'ятника їхній матері, принцесі Діані, яка трагічно загинула в автокатастрофі у 1997-му році в Парижі. Про це повідомляє Daily Mail.

Зазначимо, що відкриття статуї відбулося влітку 2021-року в затонулому саду Кенсінгтонського палацу, але замовили брати її ще у 2017 році.

Герцога Кембриджського змогла переконати його дружина, Кейт Міддлтон, якій напередодні виповнилося 40 років.

Принц Вільям та принц Гаррі на відкритті статуї загиблій принцесі Діані.
Принц Вільям та принц Гаррі на відкритті статуї загиблій принцесі Діані.
Фото: Getty Images

"Кейт намагалася підтримувати його і виступала як миротворець у їхніх непростих рішеннях", — зазначає джерело видання.

Відносини між синами принцеси Діани вже давно загострилися, особливо після переїзду принца Гаррі з дружиною Меган Маркл до США та скандального інтерв'ю Опрі Вінфрі на початку 2021-го року, яке нещодавно зникло з мережі.

Принцеса Діана із синами.
Принцеса Діана із синами.
Фото: Getty Images

На похоронах принца Філіпа у квітні 2021-го Кейт Міддлтон також намагалася примирити братів. Інсайдер стверджує, що саме завдяки їй між Гаррі та Вільямом зберігається хоч якийсь зв'язок. Хоча в інтерв'ю Опрі Вінфрі дружина принца Гаррі Меган Маркл, звинувачуючи всю королівську родину в її приниженні, виділила окреме місце розповідям про герцогиню Кетрін, яка нібито змусила Меган плакати в день свого весілля.

Раніше Фокус писав про те, чому в королівській родині не хотіли, аби Елтон Джон співав на похороні принцеси Діани.