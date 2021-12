Стало відомо, чому в Букінгемському палаці не хотіли, щоб Елтон Джон співав на похороні принцеси Діани

Як близький друг покійної принцеси Джон переробив пісню для служби в 1997 році.

Згідно з документами Британського національного архіву, співробітники палацу спочатку хотіли відмовитися від 74-річного британського співака Елтона Джона як виконавця на похороні принцеси Діани, стверджуючи, що пісня, яку він обрав, була "занадто сентиментальною". Про це пише New York Post. Як близький друг покійної принцеси Джон переробив пісню "Candle in the Wind" для служби в 1997 році.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Зазначимо, що принцесі Діані було 36 років, коли вона загинула 31 серпня 1997 року в автокатастрофі під час переслідування папараці в Парижі. Також загинули її єгипетський бойфренд Доді Файєд і водій пари Анрі Поль.

Автор пісні Берні Топін переписав перший рядок триб'юту, який спочатку був про Мерилін Монро. Він змінив слова "До побачення, Норма Джин", справжнє ім’я Монро, на "Прощавай, трояндо Англії", що нагадує про Діану.

[ + – ] Елтон Джон співає на похороні принцеси Діани в 1997-му році.

У Вестмінстерському абатстві, де відбувся похорон, був у готовності саксофоніст на випадок, якщо виступ Джона буде скасовано.

Тодішній декан Вестмінстерського абатства Веслі Карр звернувся до королівської родини, сказавши, що будь-що класичне чи хорове буде вважатися "невідповідним", а пісні Джона – "занадто сентиментальні", додав він, що це було б "поганим з огляду на національний настрій".

"Це популярна культура в найкращому вигляді", — написав він про музику Джона.

В архівних нотатках пісні Джона описувалися як "інший стиль музики, популярний і пов’язаний з принцесою".

Нагадаємо, що спровокувало смертельне ДТП у 1997-му році та як невидима травма стала вироком.