Принц Вільям "був наляканий" хворобою Кейт Міддлтон, — ЗМІ

Випробування останнього року нагадали Вільяму про ранню втрату власної матері, принцеси Діани. Вона загинула у 1997 році в ДТП.

Принц Вільям боїться, що діти повторять його долю. Про це пише Fox News.

Стало відомо побоювання принца Вільяма щодо того, що його діти, принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї залишаться без матері, як він. Так вважає британська телеведуча та фотографка Гелена Чард.

"Це був найважчий рік у житті принца Вільяма, і його дружина, і батько дуже хворіли, і йому доводилося зберігати сили для своєї сім’ї, але продовжувати служити нації", — сказала вона.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми Фото: Getty Images

До того ж, ці випробування нагадали йому про травму втрати матері в ранньому віці. Принцеса Діана загинула в ДТП в Парижі у 1997 році.

"Я впевнена, що він був наляканий тим, що знову може втратити найрідніших… Принц Вільям завжди шануватиме та поважатиме свою матір", — зазначила Чард.

Зрештою, "вона була для нього чудовим прикладом для наслідування, навчила його любити людей і допомагати їм, а також використовувати свою платформу, щоб створювати зміни назавжди", — додала ведуча.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми Фото: princeandprincessofwales/instagram

На початку 2024 року стало відомо, що Кейт Міддлтон діагностували рак. Принцеса Уельська відійшла від публічних обовʼязків і лише кілька разів за цей період зʼявилася на публіці. На початку осені вона розповіла, що закінчила курс хіміотерапії, проте продовжує боротися з хворобою.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон зухвало відреагувала на новий імідж принца Вільяма з бородою.

Також Фокус писав про 76-й день народження короля Чарльза.