Королю Чарльзу — 76. Як монарха привітали Кейт Міддлтон та принц Вільям (фото)

На честь 76-го дня народження представлено новий портрет суверена. Тим часом його старший син з дружиною креативно підійшли до привітання.

Британський король Чарльз ІІІ 14 листопада відзначає 76-річчя. З цього приводу пресслужба монаршої родини показала святковий портрет іменинника.

На фото син покійної королеви Єлизавети ІІ позував у синьому діловому костюмі, білій сорочці та краватці з дизайном. Він посміхався, дивлячись прямо в камеру.

"Вітаємо Його Величність Короля з Днем народження сьогодні", — зазначила пресслужба королівської родини.

Королю Чарльзу ІІІ виповнилося 76 років

Тим часом Кейт Міддлтон та принц Вільям показали незвичне та яскраве фото короля Чарльза ІІІ, на якому той позує в сонцезахисних окулярах та з тематичними бусами під час одного зі своїм візитів за кордон до Самоа в жовтні 2024 року.

"Вітаємо Його Величності Короля з Днем народження!" — написали принц та принцеса Уельські.

Королю Чарльзу ІІІ виповнилося 76 років Фото: Скріншот

Іменинник став королем Великої Британії одразу після смерті матері, королеви Єлизавети ІІ, 8 вересня 2022 року. Втім, офіційна коронація відбулася 6 травня 2023 року. На престол Чарльз ІІІ сів разом з дружиною Каміллою.

За монархом у черзі на правління йде його старший син Вільям, а за ним троє дітей — принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон відреагувала на бороду принца Вільяма.

Також Фокус писав про напружені стосунки короля Чарльза ІІІ із сином Гаррі.